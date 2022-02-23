Орлуша в стихе к 23 февраля предупредил российских военных о массовой гибели в войне с Украиной

Российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, посвятил свое новое стихотворение к 23 февраля военным из РФ и их семьям. В нем писатель завуалированно предупредил читателей о массовой гибели оккупантов в войне с Украиной.

В комментариях страх перед описанными событиями выразили не только украинцы, но и россияне. Новая поэзия Орлуши появилась на его личной странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Автор написал трагическое стихотворение о судьбе военных на фронте "ненужной войны". Он призывает не дарить ненужных типичных подарков: бритвы, одеколон, солдатиков, а отговорить мужчин ехать на верную гибель.

В комментариях Орлуша уточнил, что таким образом поздравил с наступающим праздником именно российских военных, которые сейчас находятся на границе с Украиной и на территории так называемых "Л/ДНР".

Подписчики поэта выразили свои ощущения и мысли по поводу произведения автора и ситуации в Украине в целом. "Страшное стихотворение. Аж похолодело внутри", "До мурашек", "Снова отсылают ребят на смерть", "Спасибо, все понятно", – говорится в сообщениях читателей.

Отметим, что Андрей Орлов неоднократно публично поддерживал Украину в войне и даже называл себя "политическим украинцем", хотя в нем нет ни капли украинской крови.

По его словам, быть украинцем – это не только генетика или цвет паспорта, это еще и счастливое чувство свободы и желание присоединиться к массе движущихся в правильном направлении свободных людей.

Коротко о звезде:

Андрей Орлов (Орлуша) – русский поэт, сценарист и продюсер, политтехнолог, журналист. Автор сборника "Стихи и рингтоны". Работал журналистом "Московского комсомольца", специалистом по рекламе, арт-директором журналов "Столица" и "Крокодил". Участвовал в создании программы партии "Единая Россия".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто из украинских звезд поддержал соотечественников и осудил политику РФ. Знаменитости стали высказываться после признания Путиным "Л/ДНР".