Орландо Блум, Дрю Бэрримор и другие: пять знаменитостей, которые чудом избежали смерти

Говорят, что смерть, как снег, – никогда не знаешь, когда он пойдет. Смысл этого выражения стал особенно понятен некоторым знаменитостям, жизнь которых могла оборваться несправедливо рано и совершенно неожиданно, но судьба подарила им второй шанс. Теперь они иначе смотрят на жизнь – стали ее намного больше ценить, когда мало не потеряли.

Видео дня

OBOZREVATEL решил рассказать о мировых звездах, которые чудом избежали смерти. Кто-то из них получил серьезные травмы на съемках, выполняя трюки, а кто-то столкнулся с врачебной ошибкой или несчастным случаем.

Орландо Блум

Всемирно известный британский актер избежал смерти удивительным образом. Блум пытался забраться по водосточной трубе на крышу, как вдруг она обрушилась. В результате звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" упал на три этажа вниз и сломал несколько позвонков в спине. Он не только сильно повредил спину, но и был временно парализован на несколько дней. Актеру предстояло пройти 18 месяцев реабилитации после многочисленных операций по восстановлению позвонков. После паралича и тяжелого лечения Блум совершенно по-другому относится к трюкам, скалолазанию и жизни в целом.

Дрю Бэрримор

Культовая актриса пережила страшный пожар в доме, который она делила со своим тогдашним женихом Томом Грином. История их спасения действительно удивительная, ведь на помощь к потенциальным жертвам пламени пришла их 5-летняя собака Флосси – помесь лабрадора и чау-чау. Лай питомца разбудил Бэрримор и Грина, после чего они увидели, как дом наполняется густым дымом. Всем троим удалось выбраться из пожара целыми и невредимыми, а вот стоимость ущерба жилья составила 700 тысяч долларов. Впрочем, актрисе на это было все равно, ведь она посмотрела смерти в глаза и знала, что никакие деньги не имеют такой ценности, как жизнь.

Джеки Чан

Джеки Чан – легендарный актер, который подарил нам сотни замечательных фильмов. Все трюки в кинокартинах Джеки всегда выполнял самостоятельно, что и сделало его звездой мировой величины. Однако во время съемок фильма "Доспехи Бога" произошел несчастный случай, который мог иметь трагические последствия. Так, актер прыгнул на ветку дерева, которая тут же сломалась. В итоге он упал и разбил череп о лежащей на земле камень. Такие травмы обычно смертельны. Чан же отделался шрамом на голове, который остается с ним до сих пор, и небольшой потерей слуха на одно ухо, но главное – чудом остался жив.

Канье Уэст

Скандальный рэпер чудом избежал смерти, когда заснул за рулем собственного автомобиля. После аварии Уэста госпитализировали в больницу, где он перенес несколько операций по восстановлению сломанной челюсти. Степень его травм, на удивление, ограничилась только лицом, но музыканта все равно ждал чрезвычайно долгий период восстановления. Однако несчастный случай не помешал рэперу работать. После последних операций, когда ему зашили челюсть проволокой, чтобы сохранить ее положение, он выпустил сингл под названием Through the Wire, в котором подробно рассказал о пережитом, изменившем его жизнь.

Джейн Сеймур

Британская актриса и писательница едва не умерла из-за врачебной ошибки. Она лечилась от обычного бронхита, но в результате посмотрела смерти в глаза и чудом осталась жива. Дело было так: звезда проходила процедуру, когда медсестра, ухаживавшая за ней, случайно ввела антибиотики в вену, а не в мышечную ткань, как положено. Это привело Сеймур в состояние анафилактического шока, который в конечном итоге мог привести к ее смерти. Позже актриса рассказывала поклонникам, что, находясь в предсмертном состоянии, она пережила опыт выхода из тела и смогла увидеть, как персонал пытается ее реанимировать

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые пережили клиническую смерть и вернулись с того света. В подборку попали Шэрон Стоун, Деми Ловато, Зак Эфрон и другие. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!