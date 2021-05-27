Организаторы Евровидения 2021 объявили о продолжении конкурса

Международный песенный конкурс Евровидение 2021 продолжится онлайн, несмотря на то что его итоги уже подведены. Организаторы анонсировали шоу с видео выступлений конкурсантов, которые те заранее подготовили на случай коронавирусных ограничений.

Об этом говорится на официальном YouTube-канале мероприятия. Организаторы Евровидения отмечают, что они создали два специальных шоу: ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22:00, а с финалистами – 29 мая в то же время (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", – написали организаторы Евровидения 2021 в сообщении, опубликованном под видео.

К слову, оба шоу будут идти в прямом эфире. Их ведущей станет финская певица Криста Сиегфридс.

Напомним, что финал Евровидения состоялся в Роттердаме 22 мая, победу одержала группа Måneskin, представлявшая Италию с песней Zitti E Buoni. Представители Украины на конкурсе, группа Go_A, заняла пятое место.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

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