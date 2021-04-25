Опра Уинфри впервые высказалась о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри впервые прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Как оказалось, она уже давно хотела пообщаться с королевской четой, однако не думала, что беседа получится столько откровенной.

По словам Опры, накануне интервью она с Меган и Гарри не виделась, только перед самой съемкой переписывались в чате, пишет издание Daily Mail. Телеведущая призналась, что их общим намерением было рассказать правду. Однако она была шокирована от слов Меган в интервью.

"Я такая: "Что? Ты туда идешь? Если идешь, то иди тогда до конца", – вспомнила свои мысли ведущая.

Также Опра призналась, что не каждый человек сможет быть таким открытым, правдивым, как Меган и Гарри. По словам ведущей, только исходя из этих факторов, интервью получилось сильным.

"Я умею задавать вопросы, мы все знаем, как делать свою работу, но что делает интервью сильным, так это когда у вас есть кто-то еще, кто готов быть таким же открытым, таким же уязвимым, таким же правдивым, как они", – подытожила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.