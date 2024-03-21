Максакова объяснила, почему Кабаева так и не стала женой Путина, и отреагировала на слухи о 17-летней любовнице лидера Кремля

Российская оперная певица и бывшая депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Мария Максакова, которая с 2016 года проживает в Украине, рассказала о "садистском подходе" кремлевского диктатора Владимира Путина к противоположному полу. По мнению артистки, которая много лет "варилась" в кругах Кремля, вождю вообще не интересно в женской компании. Именно по этой причине гимнастка Алина Кабаева так и не стала его женой, а лишь снабдила потомством.

Кроме того, в последнее время активно ходят слухи о романе Путина с 17-летней фигуристкой Камилой Валиевой. По мнению Максаковой, ноги этих громких подозрений растут от самого Кремля, ведь им выгодно, чтобы о диктаторе говорили и в обществе думали, что "дед еще не столь дряхлый". Об этом оперная певица рассказала в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Я думаю, что они всё время выбрасывают какую-то такую информацию, которая должна была бы у людей сформировать ощущение, что дед ещё не настолько дряхл, что, дескать, у него ещё бывает что-то там. Но, во-первых, если бы люди знали лучше правду, то они понимали бы, что эти услуги ему оказывает разве что кремлевский эскорт в составе полного полка с голубыми перьями на шляпах. Также у них есть целая куча злачных местозаведений, где работают специально обученные для этого и натренированные. Вот там он черпает какую-то свою форму досуга... Скорее всего, в качестве зрителя, хотя, как знать", – поделилась Максакова.

По другим слухам, новой любовницей Путина стала опальная Екатерина Мизулина – член Общественной палаты Российской Федерации и глава Лиги безопасного Интернета. По мнению оперной певицы, у диктатора и его миньона немало общего, в том числе их "садистские наклонности". 17-летняя Валиева, рассуждает артистка, могла стать их "общей жертвой".

Максакова также вспомнила рассказы своей подруги, которая познакомилась с Путиным, будучи 14-летней девочкой. Будущему кремлевскому вождю тогда было 20, и он устроил свидание на матче по дзюдо. После завершения поединка юный Володя решил показать своей 14-летней подруге только что увиденные приемы непосредственно на ней – бросок через бедро, болевой и тому подобное.

Оперная певица говорит: "Вот эта Мизулина с ним похожа. Дислексия, медленная речь на минус второй скорости, вот эти наряды, тяга к садизму в отношении разных блогеров... В общем, два садиста. И им нужна жертва в любом случае. Может, они и нашли ее в лице этой Валиевой, семнадцатилетней фигуристки. Но волевой прием, бросок через бедро, выламывание, выщипывание, кровоподтеки и ссадины – это максимум того, что может получить от Путина женщина. Воспоминания моей подруги, когда ей было 14 лет, свидетельствуют о том, что даже юное создание вызывает у него садистические наклонности, поэтому я не думаю, что он способен делить свой досуг с кем-то из женщин, из девушек и так далее. Это все делается для того, чтобы об этом говорили... Никто не хочет о нем говорить, он неинтересен, он нам осточертел – "нет, давайте обсудим, а неужели он завел отношения с несовершеннолетней".

Впрочем, Кабаевой военный преступник дал еще и наследников. Однако общие дети не стали поводом для создания брака и семьи.

"Еще женщина может получить от Путина, как я предполагаю, экстракорпорально внедренное нечто ("оплодотворение в пробирке" – ред.). Я про случай с Кабаевой, которая как не хотела, так и не стала, по какой непонятной уж причине многим, а мне очень даже понятно, по какой причине, но не стала его женой. То есть, именно по той причине, что он не хочет проводить свой досуг с женщинами, вообще ни с какими", – раскрыла Максакова.

Ранее OBOZ.UA писал, что 19 января 2007 года под окнами одной из хрущевок в Москве обнаружили тело известного певца Мурата Насырова. Исполнителю хитов "Мальчик хочет в Тамбов" и "Я это ты, ты это я" было всего 37 лет. Он как раз готовился к свадьбе со своей гражданской женой, концертам в родном Казахстане и выпуском нового альбома после довольно затяжной творческой паузы. Именно поэтому версия с самоубийством кумира миллионов показалась многим его фанам и коллегам абсурдной. Говорят, что Насырова "заказали", а заказчиком оказался не кто иной, как президент-диктатор Владимир Путин. Казалось бы, что связывает исполнителя любимых слушателями хитов и кремлевского вождя? Оказывается, связь между ними все же есть, и имя ему – Алина Кабаева. Все подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!