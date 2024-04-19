Операция на открытом сердце, кома и большая надежда. Друзья Дмитрия Капранова рассказали о последних месяцах его жизни

В четверг, 17 апреля, в Киеве простились с известным украинским публицистом Дмитрием Капрановым. Отпевание литератора состоялось в Михайловском Златоверхом монастыре, последний покой умерший обретет на Байковом кладбище. Друзья и близкие Дмитрия Капранова в разговоре с OBOZ.UA вспоминают его.

Утром мелко моросит холодный дождь. У Михайловского – в ряд выстроились телевизионные камеры. Дмитрию Капранову было всего 56. Ушел из жизни внезапно – из-за проблем с сердцем. Провести в последний путь пришли друзья и близкие. А также очень много простых украинцев. "Когда узнал, где будет прощание, купил цветы и помчался сюда, – рассказывает нам киевлянин Александр, которому в прошлом году, по его словам, исполнилось 85 лет. – Посмотрите, сколько известных людей сегодня здесь собралось – цвет нации! Только жаль, что по такому страшному поводу".

"Когда увидел информацию о его смерти на Facebook – какое-то время не мог прийти в себя, – рассказывает нам писатель Василий Шкляр. – Я знаю братьев Капрановых уже четверть века. Познакомились в 1999 году, когда они организовали конкурс на лучший остросюжетный роман с остроумным названием "Золотой Бабай". Они вообще очень остроумные ребята (улыбается). А мой роман стал первым победителем. Они пригласили меня в кафе, мы вместе пили пиво. Но еще долго, если отдельно кого-то видел, то я не сразу распознавал, думал: это Виталий или Дмитрий? Переспрашивал. Они отшучивались, потому что не очень себя друг от друга отличали. И на детей своих говорили: наши общие".

"Все эти 25 лет мы очень тепло общались, – продолжает Василий Николаевич. – А как часто виделись? На разных мероприятиях, которых за это время было очень много. Причем большую часть из них организовывали сами Капрановы. Это ребята, которые всегда впереди, лидеры. Особенно в 90-х годах, когда была такая безнадежность, апатия, развалина издательская. Пишешь, не знаешь, куда его, что. Здесь вдруг появляется их "Зелений пес" – начинают издавать книги. Это послужило толчком для многих. Они очень харизматичны, креативны. В обычной жизни такие, как вы видите их на экране: веселые, остроумные, острые на язык, всегда имеют по любому поводу меткую реплику. Не знаю, как теперь Виталию самому тяжело будет, но он сможет".

"Мы познакомились с братьями Капрановыми более 20 лет назад, когда я еще был подростком, – рассказывает экс-нардеп Андрей Ильенко. – Это друзья моего покойного отца Юрия Илленко и дяди Михаила Илленко. Они были частыми гостями нашего дома. Я читал их книги. В 2000-х годах очень мало было украинских книг, но не потому, что не было классных писателей, а потому, что все было тотально русифицировано. Все подмяла под себя Россия – в русский язык вкладывались огромные деньги. Все делалось для того, чтобы украинский язык просто исчезал. Но благодаря таким людям, как Капрановы, удавалось противостоять нашествию".

"Яркий пример – это их издательство "Зелений пес", которое в тот период упорно печатало украиноязычные книги, которые помогли нам заложить фундамент всего культурного возрождения, которое есть сейчас, – продолжает Андрей. – И не только это. Трудно вспомнить какое-нибудь знаковое событие в культурном пространстве Украины за последние десятилетия, где бы не было братьев Капрановых – как организаторов, участников, меценатов, популяризаторов. Когда начал появляться украиноязычный YouTube, несмотря на то, что они люди печатного слова, стали одними из первых, кто стал делать классный украинский контент. Создали исторический канал "имени Т.Г. Шевченко", у которого есть огромные просмотры".

"Братья Капрановы – очень классные, что там говорить. Как ни возьми, но на каждом повороте истории они были с Украиной, в первых рядах. Еще в 90-х заложили кирпичики украинские идеи, дающие результат даже спустя десятилетия. Так хорошо, что наконец-то так случилось, что быть украинцем, украиноязычным – это сегодня норма, очевидные вещи. Но 20 лет назад было не так. Тогда была тотальная "какая разница". Им говорили: "Чудаки! Выгоднее творить на русском – все деньги там". Все было русскоязычное – книгоиздательство, попса, фильмы, сериалы. Все было задавлено русскими деньгами, перекупали украинских культурных деятелей, делали русскоязычных мумий, которые изменяли своему естеству. И Украина людей этих теряла. А Капрановы тем временем продолжали создавать украинское на украинском. Причем стильно, модно, с юмором. Это не была какая-то навязчивая, скучная, морализаторская история".

"Они много рассказывали о том, как пришло осознание оставить РФ, где учились, а также жили и работали. Я так понимаю, там был целый спектр причин, но ключевая в том, что они были украинцами. А будучи украинцами, очень сложно существовать в Москве. Надо либо становиться москалем, либо оставаться украинцем и возвращаться в Украину. И собственно это они и сделали. И думаю, никогда не сожалели, потому что кто хоть раз был в Москве, знает, насколько это ужасный и токсичный город. Они заработали там в свое время деньги, а затем инвестировали их в отличные украинские проекты. Конечно, не все давалось легко, но они насколько уверены в себе люди, столько внутренней энергии, что это не считалось. Делали свое. И кайфовали от этого. Виталию сейчас тяжело, мне даже сложно представить, насколько они были одним целым".

"Вы знаете, мне сейчас очень горько, больно – но я спокоен, потому что знаю, что он нас там ждет. Я знаю это, потому что сказочник, другой мир вижу одним глазом. Он там не плачет, это мы слабенькие… А он сильный, он как камень. Мы виделись за несколько дней до его смерти у них в офисе – пили вместе кофе, он меня угощал. Был хороший юмор – мы посмеялись вместе", – говорит писатель и сценарист Саша Лирник.

"О том, что Дмитрия не стало, я узнал из новостей в сети, – рассказывает нам режиссер Михаил Ильенко. – перезвонил Виталию, спросил правда ли это. Он говорит: да, правда. Это очень преждевременно, потому что Дмитрий – очень сильный человек и запрограммирован был на длинную дистанцию. Но бросился как в атаку. Многие почувствовали, что сейчас нужно именно так. Кто-то в окопе одерживает победу, кто-то другое делает для победы. У него всегда было острое, принципиальное слово, которое не каждому дано. А это оружие. Он использовал ее по назначению".

"Мы виделись с Дмитрием совсем недавно – на той неделе, – вспоминает Михаил Герасимович. – Я еще подумал: как хорошо – в прекрасном настроении. Знал, что он пережил операцию на открытом сердце, был в коме. Все это знал, но когда его увидел, немного успокоился, потому что выглядел лучше, чем до операции. Подумал: ну слава Богу, все хорошо. Там было все очень серьезно. Звонил Виталию: "Как?" Говорил, что ситуация сложная, все на грани. Потом звоню, рассказывает, что врачи вытащили его. Позже я ему тоже позвонил, когда он уже включил свой телефон. Это было месяц-полтора назад. Операция была безотлагательной – других вариантов не было. После больницы он проходил реабилитацию на дому. А встретились мы уже у него на работе. Понятно, что старался беречь себя, но работал".

"Знаете, я не помню, чтобы он когда-нибудь жаловался на какие-то проблемы со здоровьем. Капрановы – это сильнейшие бойцы. В какие-то годы мы на яхте ходили вместе. Самый серьезный заплыв был из-за Черного моря, даже в шторм попали. По Днепру тоже ходили. Много хороших дней у них было общих. С ними всегда очень интересно".

"Мы знакомы больше 20 лет, – рассказывает музыкант Олег Скрипка. – Капрановы – это люди с перфектным чувством юмора, с невероятным знанием истории и мотивацией, куда мы двигаемся. Одни из лучших. Они бывали у нас дома, мы с радостью принимали их с женой. Интересно, что они никогда не претендовали на две отдельные личности, поэтому мне теперь очень сложно представить, как Виталий будет один… Я не знал, что Дмитрий болел. Несколько дней тому назад я набрал его, разговаривали. И впервые услышал от него: "У меня была операция на сердце, может, мы "Країну мрій" не сможем в этом году поддержать". А они традиционно делали его литературную составляющую – я им доверял полностью в этом, как себе".

"Для меня вопрос, когда я познакомился с Капрановыми – очень сложный, потому что, кажется, я знал их всегда, – говорит издатель Иван Малкович. – И они в моей жизни вечно. Не так часто виделись, как хотелось. Но как у Лины Костенко: "Я знаю, что мы есть – моя душа от того уже светает". Дозванивались, встречались, вместе что-то делали. Я приглашал их на наши юбилеи, к слову, единственных из издателей. Они прекрасны, демонстрируют то, чего в Украине еще не так много – братство, общность. И легкость таланта – это многое для меня означает".

"Я лично не был знаком с Дмитрием, но дружу с его сыном – тоже Дмитрием, – говорит военнослужащий и артист Коля Серга. – Капранов-младший – военный, который служит в нашем подразделении, он руководитель медиагруппы. Сами братья Капрановы приезжали много раз в составе "Культурного десанта" читать лекции военнослужащим. Поддерживали войско своими выступлениями. Я сейчас приехал поддержать Дмитрия-младшего и попрощаться с Дмитрием-старшим. Я знаю, что также служит и брат Дмитрия – Андрей Капранов, потому что мы с ним сотрудничали".

"Дмитрий – сверхмощный человек, трудолюбивый – это я могу сказать, зная, какие качества постоянно проявляет в работе его сын. Понятно, что фундамент всего этого уходит из семьи, от родителей. Я надеялся, что познакомлюсь с ним лично. Мы ожидали, что это произойдет, когда он будет реабилитирован после операции, однако не суждено", – добавил Серга.

Ранее OBOZ.UA писал, что взрослые дети публицистов находятся на фронте. Больше о семьях братьев Капрановых – читайте по ссылке.

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