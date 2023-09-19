Оператор 'Довбуша', который служит в ВСУ, объяснил, почему не все мужчины должны быть на фронте: но есть одно 'но'

Украинский кинооператор Сергей Михальчук, в портфолио которого около 40 кинокартин, учитывая новый фильм "Довбуш", служит в Вооруженных силах Украины. Военнослужащий считает, что не все мужчины должны быть на фронте, но все должны пройти военную подготовку.

Своим мнением Михальчук поделился в интервью 24 каналу. Он вступил в ряды ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения.

В отличие от украинского режиссера Олега Сенцова, который недавно написал, что не может смотреть на "бородатых накачанных мужиков" без униформы в кофейнях, и на пустые клетки в штатке своего подразделения, кинооператор думает иначе. Он считает, что каждому следует пройти подготовку.

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Сергей Михальчук выразил мнение, что Сенцов мог сказать о тех мужчинах, которые занимаются созданием развлекательных сериалов. "То есть, в принципе, мы себе создали миф, что развлекательные сериалы всем так необходимы, особенно во время такой жести в стране, включая военных на передовой, которым даже, честно говоря, негде и глянуть", – говорит художник.

Он думает, что современные сериалы, созданные с развлекательной целью, мало чем могут повеселить военнослужащих, не оправдав ожидания продюсеров и инвесторов картин. "И мне тяжело смотреть, как некоторые мужчины ведут себя дерзко и пренебрежительно к погибающим на фронте", – добавляет Сергей.

Кинооператор говорит, что видит мужчин разных возрастов, которые жертвуют всем. Сергей Михальчук считает, что если человек не в состоянии воевать, то следует заняться чем-нибудь другим, что поможет стране приблизиться к победе. "Но нельзя игнорировать и стараться всем своим видом жить дальше какой-то жизнью, которой ты жил до войны. Нельзя, если ты гражданин этой страны", – делится он.

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