Украинский актер Сергей Стрельников, сыгравший главную роль в самом дорогом отечественном фильме "Довбуш", высказался о своей коллеге из Краматорска Галине Безрук. Звезды ранее были в отношениях и даже жили в гражданском браке. Теперь же артистка проживает в Москве и игнорирует полномасштабную войну, цинично зарабатывая кровавые рубли.

Стрельников рассказал, что не поддерживает отношения с бывшей и категорически осуждает ее выбор. Своим мнением он поделился в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Стрельников также в свое время жил и работал в России. Он рассказал, что 80% фильмов в его карьере – это российские проекты. В частности, он играл советского офицера. Актер признается: за этот эпизод в своей биографии ему стыдно, однако он рад, что в итоге сделал правильный выбор и вернулся в Украине. В отличии от Безрук.

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"Она была моей гражданской женой. Я не имею к ней никакого отношения уже давно. Это ее выбор. Осталась в мордоре и ее ребенок будет москалем. Будет жить в стране, в которой не нужно жить. Не хочу о ней говорить, она меня не интересует. И что, она одна такая? Таких много. Я для себя сделал выбор – я отказался жить там. Вернулся и перезагрузился. Я не ошибся", – поделился Стрельников.

У знаменитости в стране-террористке также остались родственники. Они поддались влиянию кремлевской пропаганды, а потому Стрельников разорвал с ними связь.

"У меня остались родственники в России, по отцу моему покойному. Это его брат и его семья. Я ждал очень долго, когда же они все же осмелятся и мне позвонят. И когда они мне позвонили, я просто переключился на мат, и потом прилетела какая-то их долбанная ракета. Рубанули свет, пропал Интернет, я не договорил. Я не смог нормально с ними общаться, услышав аргументы той стороны", – прокомментировал исполнитель роли Олекса Довбуша.

Напомним, Галина Безрук сейчас развлекает российскую публику. Артистка продалась за кровавые рубли, так что после полномасштабного вторжения осталась жить с мужем-актером Артемом Алексеевым и маленькой дочкой Василисой в Москве, а кровопролитную и разрушительную войну решила полностью игнорировать. При этом родители знаменитости сейчас живут в Киеве. Все подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что предательскую позицию знаменитости прокомментировал ее коллега по сериалу "Домик на счастье", народный артист Украины Назар Заднепровский. Он вспомнил, как советовал Безрук уезжать из России и что она ответила.

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