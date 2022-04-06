Данилко: россияне уже несут наказание за войну в Украине

Украинский музыкант Андрей Данилко, уже более 20 лет выступающий в образе Верки Сердючки, считает, что россияне уже несут наказание из-за войны в нашем государстве. К сожалению, все еще многие граждане РФ думают, что они абсолютно здесь ни при чем.

Как рассказал певец в интервью Табло ID, мир уже наказывает россиян негативным отношением, санкциями и другими ограничениями. Именно русский народ является участником того, что происходит в Украине.

"Оно (наказание, – ред.) уже происходит. Блокирование и отношение всего мира к жителям России. Конечно, многие абсолютно, как они думают, ни при чем, мол, "а что мы сделаем"?" – возмутился Данилко.

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Описание:

Андрей Данилко.

Источник:

viva.ua

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Певец, как пример, привел слова британского писателя Джорджа Оруэлла, указывающего на то, что самое ужасное преступление – это бездействие.

"Люди, которые выбирают негодяев, неудачников, преступников, воров, не являются жертвами. Они являются участниками". Это совершенно точная формулировка. Твое бездействие стоит жизни. Как бы там ни относились", – писал Оруэлл.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко рассказал, что сказал бы президенту России Владимиру Путину при встрече. Он подчеркнул, что если бы и увидел диктатора, то только мертвым. Также певец рассказывал, что Путин в жизни очень отличается от телевизионного образа. Он якобы щепетильный, внимательный, будто вербует, а вот на экране – настоящее "исчадие ада".

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