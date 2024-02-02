'Они не рождены для войны, маленькие щенки': Гапчинская со слезами на глазах рассказала о страшном запахе мужа и сравнила его с Кривцовым

Украинская художница Евгения Гапчинская, чей муж уже почти два года воюет с оккупантами, со слезами на глазах рассказала о его службе. Она всегда считала, что Дмитрий Гапчинский, как павший воин-поэт Максим Кривцов, "не рожден воевать", но убеждать избранника не стала.

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Сейчас он лежит в больнице после ранения, однако о возвращении домой речь не идет. Об этом Евгения Гапчинская рассказала в интервью ТСН для проекта "Наодинці".

Художница призналась, что сразу приняла точку зрения мужа, хотя она ее очень удивила.

"Он очень странное создание. Он из тех людей – как Максим Кривцов – которые не рождены для войны. Это было очень странно. Он очень спокоен, молчалив, добр и такой художник. Сравнивая со мной, он как ребенок. Я всегда понимала, что нам делать дальше, а он был как маленький щенок. Сидел в книгах, альбомах", – объяснила Евгения Гапчинская.

С началом полномасштабной войны украинка увидела, что ее избранник изменился и не спорила с ним. Дмитрий Гапчинский очень редко рассказывает жене о том, что ему приходилось переживать на передовой, но некоторые услышанные эпизоды произвели на нее сильное впечатление.

"Нельзя не измениться, когда ты уже второй год ночуешь в окопе, мало ешь, мыши. После первой ротации он сказал: "Когда мы выходили, у нас били из всего: арта, пулеметы, танки, дрон сбрасывал мины...". Их осталось трое и он сказал: "Ребята, пристрелите меня, потому что я не могу дальше идти", – вспомнила художница.

Тогда воин признался, что впервые почувствовал, что такое "за пределом" человеческих сил.

Не сдерживая слез, Евгения Гапчинская добавила, что самое страшное среди всего прочего – это запах, который она почувствовала, когда муж вернулся домой.

"У меня волосы поднялись, потому что этот запах был страшным. Запах мертвых людей, гноя, гниющих людей, органов, гари. Это самое страшное", – призналась украинка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгения Гапчинская рассказала о расстреляном после оккупации россиян доме под Киевом. Увиденное натолкнуло художницу на мысли о том, что россияне – "дикари".

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