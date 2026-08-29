"Они навсегда останутся с нами": звезды эмоционально почтили память погибших защитников и защитниц Украины

Ежегодно 29 августа в Украине чтят память защитников и защитниц, которые погибли на поле боя, отстаивая свободу и независимость нашей Родины. В этот скорбный день украинцы склоняют головы в скорби о каждой утраченной жизни, а возможность выразить благодарность Героям не упускают и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Видео дня

Знаменитости вышли на связь в социальных сетях, чтобы выразить почтение всем павшим воинам и вспомнить подвиги своих близких. OBOZ.UA собрал эмоциональные посты селебрити в День памяти защитников и защитниц Украины.

Наталка Карпа

Заслуженная артистка Украины поделилась трогательным текстом, в котором подчеркнула: все Герои навсегда останутся в памяти украинцев, несмотря на то, что их больше нет среди нас.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кого больше не сможем обнять. Не услышим их голоса. Не дождемся звонка или сообщения. Не увидим их улыбки… Но они навсегда останутся с нами – в наших сердцах, в нашей памяти, в истории нашей Украины. Мы склоняем головы перед каждым, кто отдал самое дорогое – свою жизнь за нашу свободу. Их подвиг невозможно измерить словами. Их жертва – не напрасна", – написала певица.

Главные истории дня

Как подчеркнула Наталка Карпа, именно благодаря подвигу наших защитников мы продолжаем жить, обнимать детей, общаться на украинском языке, любить и встречать рассветы. Поэтому самое меньшее, что мы можем сделать для Героев, – это помнить их.

Тина Кароль

Певица поделилась видео со своего выступления, где прямо со сцены призвала зрителей вспомнить своих родных, друзей и вообще каждого, кто защищал силу, границы и свободу Украины. Кроме того, она подчеркнула важность быть благодарными ветеранам и защитникам, которые до сих пор находятся на поле боя.

Джамала

Для Джамалы этот день особенно болезненный, ведь в 2023 году под Бахмутом погиб ее близкий друг детства Сейран Кадыров. Артистка поделилась фотографией павшего воина и написала: "Вечная память Героям. Вечная честь тем, кто отдал за нас жизнь".

Ольга Сумская

Народная артистка Украины сделала репост видео, в котором собраны фрагменты архивных записей с военными, которые отдали за независимость нашей Родины самую высокую цену – свою жизнь. Сумская подчеркнула, что наш народ помнит каждого героя.

Наталка Денисенко и Андрей Бедняков

Знаменитости лаконично отдали дань уважения всем павшим защитникам и призвали сограждан не забывать ценить подвиг каждого из них.

Надя Дорофеева

"Сегодня – День памяти защитников Украины. Давайте почтим память каждого и каждой, кто отдал свою жизнь за нашу страну, за нашу свободу. Вечная память героям", – написала певица.

Маша Ефросинина

Со своей стороны телеведущая, помимо выражения благодарности воинам за защиту, упомянула и о трагической истории установления памятной даты. 29 августа президент Владимир Зеленский провозгласил Днем памяти погибших защитников и защитниц Украины, ведь именно в это число в 2014 году российские террористы цинично расстреляли украинских военных, которые выходили из Иловайска в Донецкой области. Символом этой трагической даты стал подсолнечник, поскольку тогда многие воины погибли именно на подсолнечных полях.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что на войне погиб участник известной украинской группы "Квиткис" – Виталий Капранов, который мобилизовался несколько месяцев назад.

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