Они были очень популярны в Украине: кто из отечественных актеров остался работать в России после 24 февраля 2022 года

После начала полномасштабной войны большое количество отечественных знаменитостей, которые родились и достигли большой популярности в Украине, однако по разным причинам решили строить свою дальнейшую карьеру в России, показали свои "настоящие лица". Кто-то сразу разорвал все связи со страной-агрессором, а некоторые звезды индустрии кино продолжают зарабатывать кровавые рубли, восхваляя оккупационные власти Кремля.

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Некоторые уроженцы Украины забыли свои корни и решили полностью посвятить себя российской публике. OBOZ.UA решил рассказать, кто из отечественных звезд-предателей остался работать в РФ после 24 февраля 2022 года.

Антонина Паперная

Старшая дочь народных артистов Украины Евгения Паперного и Ольги Сумской не только умалчивает войну на родине, но и активно снимается в российских проектах. В начале 2024 года изменница похвасталась, что приняла участие в создании адаптации известного турецкого сериала "Постучи в мою дверь". Антонина Паперная сыграла в картине бывшую любимую главного героя – Алину. Запроданка уверенно назвала картину "большим проектом", однако она не понравилась даже россиянам. На киноресурсах РФ работа не собрал и пяти баллов из десяти возможных.

Мирослава Карпович

Сложно отрицать, что от российского сериала "Папины дочки" фанатело очень много украинцев. Однако немногие знают, что звезда ленты Мирослава Карпович, сыгравшая Машу Васнецову, родилась в Бердянске Запорожской области. Когда актрисе исполнилось восемь лет, ее семья переехала в Москву, где она начала строить карьеру. Интересно, что до начала полномасштабного вторжения актриса часто говорила о своей родине и вспоминала ее только с положительной стороны, однако после 24 февраля 2022 ни разу не поднимала эту тему. Похоже, что Карпович решила умалчивать тему войны, чтобы сохранить "место под солнцем" в российской киноиндустрии.

Виталий Гогунский

Звезда популярного ситкома "Универ" Виталий Гогунский, родившийся в Кременчуке Полтавской области, давно забыл о своих корнях. Он активно поддерживает президента РФ Владимира Путина и посвящает ему хвалебные оды. Однако такая политическая позиция позволяет актеру участвовать только в российских фильмах, ведь за границу его пускают неохотно. В конце прошлого года Гогунский должен был начать работу над новым проектом в Грузии, но его задержали в аэропорту Тбилиси и не пустили в страну. Как известно, власти государства решили прогнать звезду "Универа" по "политическим причинам".

Юрий Батурин

Уроженец украинского села Ставидло Кировоградской области Юрий Батурин переехал в Россию в начале 90-х, и с тех пор полностью продался за кровавые рубли. Предатель публично поддерживает диктаторскую власть Путина, более того, отрекся от собственных родителей, проживающих в Украине. Артист искренне убежден, что война в нашем государстве это этакая карма, а все граждане, вставшие на сторону страны "больные люди".

Галина Безрук

Звезда отечественных сериалов "Останній москаль" и "Будиночок на щастя" поразила соотечественников циничным поступком, оставшись жить и работать в РФ после 24 февраля 2024 года. Уроженка Краматорска ни разу публично не осудила войну России против Украины. Кума артистки, актриса Любава Грешнова рассказала, что женщине трудно было принять такой выбор, поскольку у ее мужа и ребенка российские паспорта, а избранник не позволил бы вывезти дочь.

Ранее OBOZ.UA рассказал об украинских звездах, которые родились в России, но от нее отреклись.

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