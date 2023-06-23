Променял родителей на кровавые рубли: как актер Юрий Батурин пытается угодить Кремлю и почему его презирают даже коллеги

Бывший украинский актер Юрий Батурин, который родился в селе Ставидла Кировоградской области, но в начале 90-х перебрался в Россию, поддерживает кровавую политику Путина. Он считает страну-агрессора своим домом и даже отрекся от родителей, проживающих в Украине и презирающих кремлевского диктатора. Артист делает вид, что до сих пор не понимает, почему родственники называют его предателем.

Видео дня

Знаменитость негативно относится к российским артистам, своим коллегам, уехавшим за пределы родины, критикуя их позицию касательно войны. Сами же актеры, в том числе и бывший супруг Екатерины Кузнецовой Евгений Пронин, отмечают – Батурин настолько зазомбирован, что потерял уважения всех своих друзей и знакомых на съемочной площадке. Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Юрий Батурин не считает тех, кто поддерживает Украину умными и даже своих родителей называет "больными людьми". К слову, о Пронине он однажды высказался: "Актер, может быть, и хороший, но как человек — говно. Я этого не стыжусь, знаю, о чем говорю. Но мне все равно, какой он. Мне с ним не жить, детей не крестить". Такого же мнения он о всех россиянах, которые косо смотрят в сторону кремлевского фюрера.

Войну в нашей стране путинист называет кармой. Он утверждает, что Украина уже умерла и мечтает забрать отца и мать в Москву. Однако Батурин не отрицает, что хотел бы приехать на свою бывшую родину с сыном, чтобы показать ему места, которые любил в детстве.

"Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе. У меня фотографии там (в России, – ред.) есть. Я смотрю их часто. Мама, все будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом. Мы еще погуляем. И я приеду в Украину, привезу своего сына, покажу ему все те места, где я в детстве бегал босиком", – сказал актер со слезами на глазах на одном из пропагандистских каналах.

50-летний артист женат и воспитывает наследника. В 1996 году, работая барменом в ресторане Аллы Пугачевой, он познакомился со своей будущей супругой Ириной. Ровно через год пара узаконила отношения. 7 января 2013 года у супругов родился сын Богдан. Родители Батурина крайне редко видятся и общаются с внуком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который долгие годы занимал кресло судьи в украинских вокальных шоу, сейчас активно поддерживает террористическую войну в Украине. Он также не устает поливать грязью артистов, которые имеют антивоенною позицию. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!