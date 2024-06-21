'Она сама мне написала'. Андрей Джеджула признался, общается ли с Сантой Димопулос, и рассказал о разговорах с ее мужем

Телеведущий Андрей Джеджула эмоционально прокомментировал развод своей бывшей гражданской жены Санты Димопулос и рассказал, общается ли сейчас с ней. По словам шоумена, много лет у него не было никаких контактов с экс-солисткой группы "ВИА Гра", однако он неплохо ладил с ее мужем, ставшим отчимом для его сына.

Видео дня

Об этом телеведущий рассказал в интервью OBOZ.UA. Шоумен также признался, что Санта сама ему написала в начале этого года, и с тех пор общение между бывшими возобновилось.

Телеведущий Андрей Джеджула состоял несколько лет в гражданском браке с экс-солисткой группы "ВИА Гра" и победительницей "Танцев со звездами" Сантой Димопулос. Пара имеет общего сына Даниэля. В свое время супруги расставались с публичными скандалами, а также некоторое время имели конфликты из-за права опеки над сыном.

"С мамой мог сына мы расходились спокойно, – говорит телеведущий. – Это уже дальше начались какие-то неприятные вещи, но не я начинал первым. Поэтому так случилось, что на протяжении многих лет у нас не было никаких контактов. Связь я держал только с сыном. У него есть карточка, которая подвязана к моему счету. Мы договорились о сумме, которую у него есть на месяц от меня на личные расходы. А с его матерью мы начали общаться 1 января этого года. Она сама мне написала по поводу вопросов, касающихся Даниэля. Но не могу сказать, что у нас сейчас тесное общение – разговор исключительно о том, что является зоной интересов сына".

Андрей Джеджула также прокомментировал развод Санты Димопулос с бизнесменом Игорем Кучеренко: "Я считаю, что это плохая новость. Мой сын жил в среде, к которой привык, а сейчас это все меняется. Откровенно хочу сказать, что я с мужем Санты очень легко находил общий язык. Мы общались с ним время от времени, когда требовали этого какие-то вопросы, связанные с сыном. А теперь снова потребуется выстраивать отношения с кем-то другим, сыну привыкать. Но я, в отличие от бывших жен, желаю им только счастья. И хочу, чтобы мужчины, которых они выбирают, были хорошими людьми, потому что с мамами находятся мои дети".

Напомним, у Андрея Джеджулы двое детей от разных браков. В гражданском союзе с певицей Сантой Димопулос родился сын Даниель, а в браке с блоргершей Юлией Реус – дочь Аделина. С Реус Джеджула тоже не вместе – супруги расстались.

Полное интервью с телеведущим Андреем Джеджулой читайте здесь на OBOZ.UA.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с телеведущим Славой Соломкой – об известных друзьях, выбравших Россию, свою зарплату на телевидении и встречу с сестрой, которую никогда не видел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!