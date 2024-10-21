'Это вопрос к нему'. Олеся Жураковская эмоционально отреагировала на решение своего звездного коллеги остаться за границей

Народная артистка Украины и руководитель Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Олеся Жураковская прокомментировала решение своего коллеги, режиссера Стаса Жиркова, остаться за границей, куда он уехал во время полномасштабного вторжения. По словам актрисы, Жирков оставил Украину на законном основании.

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Стас Жирков несколько лет возглавлял Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. После его увольнения руководительницей театра стала Олеся Жураковская.

Напомним, "Телевидение Торонто" выпустило видео об украинских художниках, уехавших за границу уже после начала большой войны. Волна критики задела и успешного украинского режиссера Стаса Жиркова, заслуженного артиста Украины. В 2014-2019 годах он работал руководителем театра "Золотые ворота". С января 2019 года по ноябрь 2022 – директором-художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Стас Жирков – многократный лауреат театральных премий и международных фестивалей.

"За границу он уехал законно, имел приглашение поставить там спектакль, – рассказывает Олеся Жураковская. – А по поводу решения остаться там – это вопрос к нему. Думаю, будет очень правильным, если он это будет комментировать, а не я или кто-нибудь другой. Почему я должна говорить за Стаса Жиркова? Он взрослый человек. Это его зона ответственности, а моя – театр, коллеги. Некоторые из них сейчас служат. Многое нужно для их работы там – вот на этом мы тоже концентрируемся. Все поступающие от них запросы удовлетворяем или приобщаемся к сборам. Выпускаем спектакли, на которые хорошо ходят зрители. Вот участки работы, на которые нам нужно тратить максимальные силы. А заниматься оценкой поступков взрослых людей… Не буду этого делать".

"В свое время Стас многое сделал для театра – провел ребрендинг, на сцену театра вышли новые спектакли, – добавляет Жураковская. – А дальше – это уже его жизнь, не моя. Моя – быть здесь. Я уезжала за границу только по работе. Мы делали с коллегой Тамарой Труновой спектакль "Inwazja" ("Вторжение") в польском Белостоке. Что чувствовала, глядя на спокойную и размеренную жизнь иностранцев? Не было ни злобы, ни зависти. Единственное ощущение, которое меня накрывало: когда собиралась в поездку, казалось, что я предаю своих. И это было ужасно".

Актриса говорит, что первый раз после вторжения похала в Польшу сразу после ужасных обстрелов Киева в октябре 2022 года: "Меня не оставляли мысли, что поступаю неправильно, оставляя, пусть даже на непродолжительное время, дом. Я понимала, что никак не могу повлиять на все процессы. Но мое внутреннее – если я здесь, то смогу кого-то защитить – меня просто разрывало. А думать о том, что кто-то уехал из страны, а кто-то остался... Зачем мне об этом думать? Я живу свою жизнь, а заглядываться на другую, активно обсуждать – это разрушительная практика. Надо заниматься собой – вот и все".

Полное интервью с Олесей Жураковской читайте здесь.

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