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"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

Оксана Гейдор
Люди
7 минут
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'И не надо мне рассказывать, кто я!' Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и 'измене' своих

Народная артистка Украины Олеся Жураковская в начале полномасштабного вторжения в течение полутора месяцев прожила в подвале частного дома Киевской области. Россияне не дошли до села, где находилась артистка с родными, полтора километра.

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В интервью OBOZ.UA Олеся Жураковская вспомнила сверхтяжелый март 2022 года, рассказала, как непросто работать актерам в условиях военного времени, а также призналась, как реагирует на хейт – в свою сторону и по отношению к известным коллегам.

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

– Олеся, мы с вами разговариваем на премьере художественного фильма "Хозяин 2. На своей земле", рассказывающего о событиях, происходивших в первые дни полномасштабного вторжения. Какие у вас воспоминания о том времени?

– Начало большой войны застало меня с семьей в Макаровском районе Киевской области. До села, где мы находились, российские войска не дошли полтора километра. Когда я смотрела сегодня картину, удручающие ощущения, которые испытывала в марте 2022 года, вернули меня снова в то время. Анализировать саму картину, как и любой другой фильм, мне трудно, потому что я не критик. Воспринимаю увиденное эмоционально. А еще понимаю, что для нашего зрителя и времени это очень важный контент. Шанс отрефлексировать, проанализировать свои боли. И сейчас что-нибудь снимать – поверьте, это героизм. Трудно найти средства, собрать людей – все это реалии, которые очень ограничивают нас. Режиссер картины, которую мы сегодня смотрели, Тарас Ткаченко сейчас служит в ВСУ. Начал снимать, его отозвали, работал другой режиссер Заза Буадзе, потом снова подключился Тарас.

Эмоционально нам, артистам, сейчас очень сложно, как и каждому украинцу. Когда постоянно находишься в стрессе, недосыпаешь – вытащить из себя нужные эмоции на сцене или перед камерой очень тяжело. Это совсем не то, что раньше сниматься в кино. А в театре, думаете, легче? Постоянные тревоги, спектакли прерываются, возвращаешься в зал – нужно снова настроиться. Но что поделаешь – уже привыкли.

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

– Кто был с вами в страшный март 2022 года?

– В Макаровском районе была моя сестра с мужем и детьми, моя мама, мама мужа моей сестры. Что чувствовали в те моменты, когда понимали, что враг очень близко? Неизвестность и беззащитность, ужас и даже некая апатия, обреченность. Я понимала, что будет, когда они дойдут до нас и вычислят, кто я. Но была какая-то внутренняя уверенность, что этого не произойдет. Когда я узнала, сколько им оставалось до нашего села, очень испугалась. И мне кажется, что эти переживания со мной на всю жизнь – вот сегодня, когда смотрела ленту, снова погрузилась в свои воспоминания.

И что может быть страшнее, когда ты по ночам не спишь, все гремит, сверху с грохотом летает? А ты лежишь, вокруг тебя люди, которых очень любишь, но думаешь очень рационально и сосредоточенно: кого первым будешь вытаскивать в случае прилета? Кого потянешь к выходу из подвала, где мы проводили почти все свое время, первым – племянницу Марусю, маму или сестру? Как правильно это сделать технически? Сколько минут это может занять? Даже самому злому врагу такого не пожелаешь...

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

– В чем вы сейчас находите отраду?

– Надо дальше работать, нельзя складывать руки, ссориться, грызться. Надо брать друг друга за руки и находить общий язык даже с теми, с кем в мирной жизни и не подумал приходить к согласию. У меня враждебности нет ни к кому – я делаю работу, которую очень люблю. И мне не нужно рассказывать, кто я! И как делаю – никто лучше меня этого не знает. Что я думаю, чем руководствуюсь, что сделала, а что еще планирую – в это не посвящен никто, только я сама. Но люди, вероятно за неимением информации, порой позволяют себе какую-то ненадлежащую коммуникацию, ужасные высказывания. Но я им все прощаю. В этом, будем считать, я эгоистична: оберегаю свою душу и силы.

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

И понимаю степень ответственности, которую я взяла на себя более полутора лет назад (с 2023 года Жураковская является директором-художественным руководителем столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. – Ред.). У нас большой и мощный театр, рядом со мной – невероятные соратники. Фантастический режиссер Тамара Трунова – лауреат Шевченковской премии. Кроме этого, и поэтесса, и драматург – просто человек-оркестр. У нас удивительная актерская труппа, равной которой я не знаю – пусть простят меня коллеги из других театров. Вот на это мне нужно сейчас тратить силы. А хейт, который сейчас пленил чуть ли не все и всех… Я надеюсь, что в конце концов мы поймем, что это дорога в никуда.

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

– Как вы относитесь к тому, что недавно после видео, выпущенного "Телевидением Торонто" об украинских художниках, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения, волна критики затронула и режиссера Стаса Жиркова – вашего предшественника на посту руководителя театра?

– За границу Стас Жирков уехал законно, имел приглашение поставить там спектакль. А по поводу его решения остаться там – это вопрос к нему. Думаю, будет очень правильным, если он это будет комментировать, а не я или кто-нибудь другой. Почему я должна говорить о Стасе Жиркове? Он взрослый человек. Это его зона ответственности, а моя – театр, мои коллеги. Некоторые из них сейчас служат. Многое нужно для их работы там – вот на этом мы тоже концентрируемся. Все поступающие от них запросы удовлетворяем или приобщаемся к сборам. Выпускаем представления, на которые хорошо ходят зрители. Вот участки работы, на которые нам нужно тратить максимальные силы. А заниматься оценкой поступков взрослых людей… Не буду этого делать.

В свое время Стас многое сделал для театра – провел ребрендинг, на сцену театра вышли новые спектакли. А дальше – это уже его жизнь, не моя. Моя – быть здесь. Я уезжала за границу только по работе. Мы делали с Тамарой Труновой спектакль "Inwazja" ("Вторжение") в польском Белостоке. Надеюсь, что он появится и в Киеве, потому что получился очень красивым. С друзьями увиделась – немного поменила картинку.

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

Что чувствовала, созерцая спокойную и размеренную жизнь иностранцев? Не было ни злобы, ни зависти. Единственное ощущение, которое меня накрывало: когда собиралась в поездку, казалось, что я изменяю своим. И это было ужасно. Первый раз, когда мы ехали с Тамарой в Польшу, начались ужасные обстрелы Киева, и меня не оставляли мысли, что поступаю неправильно, оставляя, пусть даже на непродолжительное время, дом. Я понимала, что никак не могу повлиять на все процессы. Но мое внутреннее – если я здесь, то смогу кого-то защитить, – меня просто разрывало. А думать, о том, что кто-то уехал из страны, а кто-то остался… Зачем мне об этом думать? Я живу свою жизнь, а заглядываться на другую, активно обсуждать – это разрушительная практика. Надо заниматься собой – вот и все.

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

– Когда у вас началась актерская работа после начала полномасштабного вторжения?

– Мы начали делать чтение спектаклей летом, организовали онлайн-встречи с нашими зрителями. Наш театр не имеет бомбоубежища, и, пока не возобновил работу один из торговых центров, который расположен рядом и имеет укрытие, мы не могли полноценно продолжить работу. Открыли двери театра в сентябре 2022 года. Работа в кино тоже потихоньку начала появляться. За небольшие средства, на маленьких локациях – но стала понемногу оживать жизнь. И сейчас гонорары небольшие, но соглашаешься, потому что понимаешь, что сейчас такое время, всем тяжело. Я слышала о том, что актеры жалуются иногда на продюсеров, которые искусственно снижают выплаты, прикрываясь непростыми временами. Не знаю, у меня такого не было, может, потому, что стараюсь с нормальными людьми всегда работать (улыбается).

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

– Что посоветуете посмотреть зрителям в вашем театре?

– Мне трудно что-то выделить отдельно, потому что у нас очень широкий спектр – от современных представлений до знаковой постановки нашего театра, очень архаичной, но аншлагавой уже 21 год под названием "Корсиканка". А работа "Плохие дороги" – это вообще не спектакль, а целое явление. Мы сделали его шесть лет назад, когда еще ни один театр не говорил о войне. Говорили об АТО, Операции объединенных сил. И только у нас было представление, где мы рассказывали, что это война и что она делает с людьми.

"И не надо мне рассказывать, кто я!" Олеся Жураковская – о хейте, месяце в подвале во время наступления на Киев и "измене" своих

– Что отвечаете тем, кто говорит, что развлекательный контент сейчас не ко времени?

– Их право так говорить, мое – утверждать, что это не так. Дело в качестве юмора, в том, как ты все ощущаешь. Так можно пессимистические мысли развивать дальше и утверждать, что и жизнь наша вообще не ко времени. Но она у нас одна, верно? Не хочешь ставить комедии, ходить на них – и не надо. Не нравится фильм – выключи. Значит, тебе сейчас это не нужно. Но без этой манеры указывать, как жить и что делать тем, кто рядом. Тебя это раздражает, а кому-то другому помогает. Человек посмеется, немного переключится с проблем и уже не захочет перерезать себе вены от какого-то тупика в трудный период, понимаете? Не время сейчас сидеть сложа руки, а работать – очень ко времени.

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