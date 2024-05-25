'Он не уклонист!' Ирина Горова рассказала, где проживают ее дети и зять, а также вспомнила о Потапе

Музыкальная продюсер Ирина Горова рассказала, где во время войны находятся ее родные – 26-летняя дочь Наталья и 15-летний сын Андрей, которого родила в браке с музыкантом Потапом.

В комментарии OBOZ.UA Ирина призналась, как часто видится с дочерью, проживающей за границей, и встречается ли ее сын-подросток с папой, который тоже находится не в Украине. С Горовой мы встретились во время вручения Национальной музыкальной премии YUNA в столице.

У Ирины Горовой двое детей от разных браков. Дочь Наталью она родила в браке с музыкантом Юрием Горовым. А уже через 11 лет Ирина стала мамой второй раз и родила сына Андрея исполнителю Потапу.

"Сын живет со мной – в Киеве, – рассказывает продюсер, – Когда имеет желание и выходные ездит к папе. У нас с Андреем прекрасные отношения. С кем лучшие из родителей? Мне кажется, с мамой" (смеется).

"Дочка вышла замуж, сейчас находится в Варшаве, – продолжает Ирина Горова. – До этого жила в Кракове – у нее работа маркетологом в ІТ, может выполнять ее с любого места жительства. Недавно была в Киеве неделя, скоро приедет еще на неделю. Без мужчины, сама приезжает. Муж у нее иностранец, он не уклонист! (улыбается). Наталья делает все для того, чтобы приехать и побыть с нами. А теперь оставила мне еще свою собачку Жорика, по которой скучает, а я мучаюсь, потому что много дел, а за ним нужен уход".

О том, что Наталья Горова, дочь продюсера Ирины Горовой и падчерица Потапа вышла замуж, стало известно осенью 2022 года. Свадьба состоялась в Ливане, откуда родом любимый девушки. Ирина Горова признавалась, что о замужестве дочери узнала постфактум: Наталья прислала ей фото с кольцом. Горовая счастлива, что у ее дочери все складывается хорошо. Но в то же время заявила, что не готова становиться бабушкой.

"Конечно, мы с дочерью видимся не только в Украине, я тоже бываю у нее, но не так часто, как хотелось бы. Хотя, в конце концов, она уже взрослая – 26 лет. Конечно, не может же она со мной быть все время – ей интересно с мужем, строить свою собственную жизнь", – добавляет продюсер.

На церемонии YUNA Ирина Горова вручала на сцене награду победителю в одной из номинаций, а также присутствовала на мероприятии как приглашенная гостья. Тем временем со сцены в течение вечера звучали из уст ведущих фразы о "топ-артистах, ставших топ-эмигрантами". Вспоминали Олега Винника, который за годы отсутствия потерял, судя по всему, благосклонность своих "волчиц". "Но Иво Бобул не растерялся, – шутил во время концерта ведущий Анатолий Анатолич. – И теперь мы имеем целую армию "бобулиц". Досталось и Потапу, который тоже пережидает российско-украинскую войну за границей. "Артем Пивоваров собрал три концерта во Дворце Спорта, – рассказывал Анатолич. – Потап тоже собрался и слинял". Интересно было наблюдать реакцию на эти слова Ирины Горовой – она улыбалась вместе с другими зрителями.

Ранее OBOZ.UA писал, что в апреле Потап собирался выступить в Германии как артист "Русского ретро".

Также OBOZ.UA писал о скандалах Потапа. Рэпер обозвал "чепухой" некоторые упреки фанов и назвал себя спортсменом, который "экологически проживает поражение".

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