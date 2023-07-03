'Он не понимает, что происходит': продюсер Ясинский прокомментировал возвращение Винника в инфопространство после затяжного молчания

Известный украинский продюсер, который занимается, в частности, продвижением Оли Поляковой, Михаил Ясинский прокомментировал недавнее возвращение "пропавшего" украинского певца Олега Винника. Артист впервые за полтора года дал интервью и объяснил, почему не выходил все это время на связь с поклонниками, так еще и молчал о полномасштабной войне.

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Ясинский считает, что все ответы исполнителя были абстрактными и неконкретными, что больше напоминало поход к психотерапевту, чем структурированное интервью. Своим мнением он поделился во время общения с ведущим Славой Деминым для его одноименного YouTube-канала.

"Это интервью было посвящено объяснению. Очень абстрактному. Я думаю, что это была личная рефлексия Олега на то, что именно происходит в его жизни. Это сеанс психотерапии, когда один человек заинтересован в том, чтобы ответить самому себе, что со мной происходит, объединилось с интересом другого человека сделать мощный и успешный YouTube-канал. Его же никто не сожрал. Есть артисты, которые также на некоторое время исчезли, ну вроде Потапа, и реакция была более жесткой. Хотя Потап был очень активен и четким в своих позициях с первого дня войны", – прокомментировал продюсер.

Ясинский убежден, что Винник искренне не понимает, что происходит в Украине и как она изменилась с 24 февраля 2022 года. Буквально на второй день после вторжения артист покинул Киев и отправился в Берлин, где остается последние полтора года. Музыкант, по мнению продюсера, "не чувствует Украину".

"Винник – человек, который абсолютно не понимает, что происходит. Не в теме. Он не понимает, где он, что он. И вообще весь мир, который вокруг него, он его не чувствует. Мы общались два раза после начала войны. Один телефонный звонок был очень серьезного человека, который чувствовал момент. Были планы. Летом уже было чувство, что он не понимает, что происходит. Это происходит с людьми, которые за границей, они не чувствуют Украину вообще. Интересно, что будет происходить с ним завтра. Это была саморефлексия. Это вопрос к психотерапевтам. Кто-то воспользовался ситуацией, а кто-то наговорил кучу всякого бреда", – высказался музыкальный эксперт.

Именно по этой причине, как предполагает Ясинский, для Винника нет места в украинском шоу-бизнесе на данный момент. Однако продюсер считает, что в определенных условиях все может измениться.

"Если его ответы на те вопросы, которые есть у общества, будут более конкретными. И менее порезанными. Людям нужна поддержка. Я вижу человека, который ничего не понимает. Это меня разочаровывает. Он очень искренний в своей бессознательности. Он всегда был искрений и это мне нравилось в нем. В этом секрет его популярности и сейчас он немного не в себе", ––резюмировал Ясинский.

Напомним, ранее Винник впервые рассказал о своей семье, что не делал со старта карьеры. Все это время "волчицы" были уверены, что их любимец – завидный холостяк, а в сети лишь ходили слухи о вероятном браке артиста с его бывшей бэк-вокалисткой Таюне. Музыкант наконец подтвердил, что действительно женат на Таисии Сватко (настоящее имя исполнительницы). Более того, он рассказал о своем сыне, который живет в Германии и также долгие годы остается загадкой для публики.

Также добавим, что в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз.

В интервью музыкант впервые рассказал о своем недуге. Все подробности – по ссылке здесь. Также он ответил, будет ли исполнять свои русскоязычные хиты или переводить их на украинский. Артист заявил, что не видит в этом смысла.

В Германии, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Также OBOZREVATEL писал, что Винник решил вернуть фанатам деньги за отмененные два года назад концерты. Поклонники звезды удивились и разозлились из-за его нового поста.

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