'Он готовился к этому': коллега телеведущего Алексея Печия, который сбежал за границу, раскрыла новые детали о его 'командировке'

Украинская журналистка Екатерина Соляр раскрыла новые подробности о побеге своего коллеги по цеху Алексея Печия, который в декабре 2023 года выехал в "командировку" на Саммит ЕС и больше не вернулся на Родину. Она отметила, что экс-ведущий "24 канала" в течение длительного времени готовился к поездке, поскольку спланировать это за один день невозможно.

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Об этом 37-летний медийщик рассказала на YouTube -странице телеканала "Дім". Она призналась, что наблюдая за подобными поступками осознала: "С такими друзьями враги отдыхают".

"Понимаешь, это решение готовилось не один день. Пока ты готовишься к командировке проходит две-три недели. Он готовился к этому. Он не брал микрофон и аппаратуру канала, оформлял и оплачивал всю командировку самостоятельно. То есть сейчас мы понимаем, что человек готовился заранее. Пусть он лучше будет за границей, чем предателем внутри Украины", – высказалась журналистка.

По словам Екатерины Соляр, у нее не было последнего разговора или переписки с Печием как таковых. Они были участниками совместного чата "24 канала", однако ее коллегу оттуда удалили. Ведущая добавила, что Алексей Печий заявил, что не собирается объяснять свое решение, потому что все очень сложно.

Напомним, 22 декабря 2023 года стало известно, что украинский журналист Алексей Печий сбежал за границу. Как отметили представители "24 канала", он получил необходимую аккредитацию на саммит Европейского совета, который состоялся в Брюсселе 14-15 декабря, после присутствия на котором решил не возвращаться на Родину. Свое решение ведущий оправдал тем, что находясь на встрече глав государств осознал, что Украине "не хватает горизонтальной коммуникации с западным обществом". Поэтому, по словам Печия, он будет работать "с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки дня в западном обществе".

На такое решение журналиста отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики. Там отметили, что осуждают поступок ведущего, поскольку это "прямое нарушение законодательства и заявления, которое он подписал перед командировкой".

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