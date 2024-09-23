Убежал из Украины, напевая русские песни: треш-блогер Паша Бумчик показал, как шел по горам в Румынию, когда получил повестку

Украинский треш-блогер Паша Бумчик (Павел Двуличанский) поделился в соцсетях, что незаконно пересек украинско-румынскую границу. Незадолго до этого, 27-летний парень публиковал фото с полученной повесткой от столичного Соломенского РТЦК и СП.

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На своей TikTok-странице Бумчик показал видео, где он "заблудился" в горах, а затем оказался в Румынии. "Спас свою жизнь за три дня по горам пешком", – говорится в сообщении, которое сопровождается песней Скрябина "Нас кинули". В Insta-stories блогер показал, как он проделывал путь: шел по склонам, напевая песню российской группы МакSим "Знаешь ли ты".

Павел говорит, что оказался в соседней стране "во время похода за грибами". В своем Telegram-канале он поделился геолокацией своего местонахождение – на карте был обозначен город Сигит-Марморосский. Для того, чтобы добраться до пограничного городка, вероятно, блогер преодолел 44,1 километра.

"Народ, я в Румынии. Здесь прикольно, мне нравится. Может, мне здесь тогда и остаться – не зря я заблудился в лесу? Все, что делается – к лучшему", – говорит Бумчик в одном из видео. Он также пообещал подписчикам рассказать о своем опыте во время трансляции на платформе Twitch.

Напомним, Паша Бумчик – украинский треш-блогер, прославившийся благодаря разным экстримальным проделкам. В частности, он приобрел известность благодаря тому, что в 2015 году проехался на крыше вагона метро. Сейчас за Instagram-страной юноши следят 430 тысяч подписчиков.

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