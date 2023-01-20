Оля Цыбульская застряла в лифте между этажами, потому что забыла о графике отключения света: певица показала, как ее спасали

Украинская певица Оля Цыбульская накануне застряла в лифте между этажами, возвращаясь домой. Звезда забыла об отключении света, поэтому не поднялась по лестнице, но не растерялась и в реальном времени рассказывала подписчикам о том, как ее спасали.

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В лифте не было набора вещей первой необходимости, но туда поставили стульчик, чтобы можно было сидя дождаться специалистов. О своих приключениях исполнительница рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В нашем лифте есть стул, на который можно сесть. Но нет памперса, нет еды и воды. Хорошо, что у меня с собой есть powerbank, книга, которую я читаю, и юбка, которую я сегодня купила. Поэтому, в общем, все ок", – поделилась Цыбульская.

Артистка вызвала спасателя, который всего через 20 минут прибыл на место и открыл дверь. Однако тогда выяснилось, что лифт застрял между вторым и третьим этажами, поэтому выйти из него было проблематично.

"Вдруг дверь открылась и я поняла, что нахожусь между этажами. Я не испугалась, потому что это не впервые в жизни. Я не боюсь оставаться сама. Единственное, что меня тревожило, – выпит литр кофе и воды", – написала певица.

Ее помог мужчина по имени Юрий, который достал исполнительницу из лифта и застенчиво отказался от бурной благодарности.

"Настоящие герои ходят рядом с нами. Как мы раньше этого не замечали? Нам кажется, что супермужчины живут в телевизоре, а они – рядом", – добавила исполнительница.

Ранее OBOZREVATEL писал, что для киевлян подготовили специальные боксы, которые разместят в лифтах многоэтажек. Об их содержимом читайте здесь.

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