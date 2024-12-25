Оля Полякова встретила Сочельник в компании 'хорошей россиянки', за дружбу с которой ее хейтят

Украинская певица Оля Полякова встретила Сочельник в компании своей подруги, "хорошей россиянки" Ники Белоцерковской. 45-летняя исполнительница поделилась кадрами из-за праздничного стола, где можно услышать голос блоггера, которая, кстати, родилась в Одессе.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице знаменитости. Артистка не показала на камеру лицо товарища, за дружбу с которой ее хейтят, однако отметила автора кулинарных книг в Stories.

Оля Полякова обнародовала запись, на которой можно рассмотреть накрытый праздничный стол с большим количеством блюд. Знаменитость запечатлела момент, где Ника Белоцерковская разрезала запеченную утку.

Однако гораздо больше контента с исполнительницей появилось на Instagram-странице российской журналистки. Блогер более подробно показывала подготовку ко встрече Сочельника и делилась рецептами блюд, так что в объектив камеры неоднократно попадала артистка.

Так на одном из видео можно увидеть, как Оля Полякова открывала бутылку шампанского. Впоследствии Ника Белоцерковская показала звездную подругу за праздничным столом.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Оля Полякова заявляла, что в кровавой войне, которая идет на территории нашей страны, виноваты все россияне. Однако, по ее мнению, все же остаются граждане РФ, которых можно назвать хорошими. В качестве примера она привела свою подругу Нику Белоцерковскую, которая имеет проукраинскую позицию.

Артистка рассказала, что после полномасштабного вторжения российская блогер публично выступала против войны, за что сначала получила уголовное дело, затем розыск, а впоследствии у нее конфисковали все имущество. По словам певицы, Белоцерковская потеряла две квартиры в Москве и дом в Питере, однако журналистка ясно осознавала на что шла.

Однако, несмотря на проукраинскую позицию товарищей Оли Поляковой, граждане нашей страны неоднократно хейтили ее за дружбу с "хорошими россиянами". Со своей стороны звезда отвечала на весь негатив, отмечая, что вместе со своими друзьями, которые после 24 февраля 2024 года выехали из РФ, всеми силами помогает военным и гражданским. Поэтому артистка не обращает внимания на хейт, ведь гордится результатом, которого достигает.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оля Полякова призналась, почему не носит люксовые бренды и на что зря потратила 96 тысяч евро.

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