Фреймут показала повзрослевшую дочь и высказалась о "некрасивых тинейджерах". Фото

Телеведущая, преподаватель этикета Ольга Фреймут показала свою 15-летнюю дочь Злату Митчелл и прокомментировала ее внешность. Как отметила знаменитость, многие люди считают подростков некрасивыми, однако тинейджеры еще формируются и являются "незавершенными шедеврами".

Редкую совместную фотографию с девочкой Фреймут обнародовала на личной странице в Instagram. Селфи мама и дочка сделали в Лос-Анджелесе (США), где живет и учится Злата.

На снимке знаменитость с дочкой сидели в машине. Обе одеты в повседневную одежду, хотя на Злате видно довольно яркий макияж.

"Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени, и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков", – написала в посте украинская телеведущая.

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Пользователи сети оставили под фото множество комментариев. Многие указали, что Злата – уже красавица, как и ее мама.

Особое внимание подписчиков привлекли брови девочки. Нашлись комментаторы, которым понравилась такая выраженная укладка, однако большинство заявили, что макияж бровей неудачный.

"Все тут красиво, кроме бровей", "Люди, что же вы делаете с бровями?! Олечка, ну вы же эталон красоты и стиля, почему вы не подскажете дочери? Ваши бровки супер", – пишут в сети.

На один из комментариев Фреймут ответила лично. "Брови – это отдельное слабое место подростков", – написала она со смайликом.

Коротко о знаменитости:

Ольга Михайловна Фреймут (девичья фамилия – Конык) родилась в Новом Роздоле Львовской области. Ведущей, писательнице, журналистке, актрисе и модели 39 лет.

Настоящую известность и славу Ольге принесло утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале". А потом – телепередача "Ревизор", ведущей которой Фреймут стала в конце августа 2011-го.

У звезды трое детей. Злату она родила 17 февраля 2006 в Лондоне от британца Нила. 8 мая 2016-го –сына Валерия, 28 июня 2017-го – дочь Евдокию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова опубликовала серию фотографий с семьей, сделанных на Мальдивах. На снимках появились обе дочки знаменитости, а также непубличный муж артистки – бизнесмен Вадим Поляков, которого поклонники в шутку окрестили "вампиром".