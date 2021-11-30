Оля Полякова показала редкие фото с мужем и дочками

Украинская певица Оля Полякова показала серию семейных фотографий, сделанных во время отдыха на Мальдивах. На снимках появились обе дочки знаменитости, а также непубличный муж артистки – бизнесмен Вадим Поляков.

Кадрами из отпуска звезда поделилась в личном аккаунте в Instagram. "Обожаю путешествовать!!!" – написала она, порадовавшись возможности "ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек".

На одном из снимков Вадим Поляков позировал вместе с дочками, 16-летней Машей и 10-летней Алисой, возле пальмы. Мужчина был одет в простую красную футболку. На нем были оранжевые солнцезащитные очки и темный головной убор.

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На переднем плане видно также Марию Полякову, которая была одета в легкое белое платье с тонким поясом. Вся семья на фотографии улыбалась.

На другом фото в кадре появилась и сама певица. Полякова вместе с детьми и возлюбленным сидела на деревянных ступеньках.

Известно, что Вадим Поляков занимается бизнесом и ведет непубличный образ жизни. Пара поженилась в 2004 году и воспитывает двух дочерей.

Фанаты поп-исполнительницы отреагировали на фото своими лайками и комплиментами. В комментариях многие попросили показывать больше снимков мужа знаменитости.

"Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет", "Оля, больше фоток с таким роскошным мужем", "Красивая и счастливая семья, одно удовольствие на вас смотреть", – пишут в сети.

Коротко о звезде:

Оля Полякова – 42-летняя украинская певица, телеведущая, актриса. Родом из Винницы.

В детстве окончила музыкальную школу по классу фортепиано, потом получила красный диплом Винницкого музыкального училища культуры и искусств им. М. Д. Леонтовича по классу хорового дирижирования. Также является выпускницей Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала.

Обладает диапазоном голоса в три октавы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мария Полякова записала юмористическое видео со своим непубличным отцом. Ролик стал популярным в TikTok – количество его просмотров быстро перешагнуло отметку в миллион.