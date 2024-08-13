Ольгу Фреймут возмутил старый эфир Ефросининой и Поляковой, пародировавших Тину Кароль. Видео

Украинская ведущая Ольга Фреймут по возвращении в Украину из Великобритании раскритиковала певицу Олю Полякову и ведущую Машу Ефросинину за эфир 3-летней давности. Еще до полномасштабной войны подруги красились перед подписчиками и воссоздали макияж губ Тины Кароль.

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Фреймут назвала это "буллингом успешной одноклассницы". Фрагмент видео появился в Instagram звезды "Ревизора".

На архивном эфире Маша Ефросинина с нарисованной монобровью советует Оле Поляковой докрасить губы, чтобы они были более похожи на уста Тины Кароль. Но в ответ начала петь трек "Вабити" и крутить головой.

"Объясните, пожалуйста, что говорят эти цьоци? Булинг успешной одноклассницы Тины Кароль?" – написала Фреймут.

Сама Кароль на пост публично не отреагировала, как и две героини видео. Впрочем, в сети уже обсуждают возможную перепалку звезд.

Кстати, после возвращения в Украину ведущая не только вспомнила старые видео, но и изменила свой стиль. Теперь она не блондинка с длинными волосами.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский блогер Богдан Беспалов раскрыл неожиданную причину ссоры Фреймут и Ефросининой, работавших на одном канале.

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