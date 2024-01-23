Капельницы не помогли: Сумская вернулась в Украину из-за острой боли и пожаловалась на лечение в Австрии

В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковского городского совета пролечили вернувшуюся из отдыха в Австрии актрису и телеведущую Ольгу Сумскую. Народная артистка Украины обратилась к медикам с жалобой на боль в животе.

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Звезда призналась, что за границей ей не предоставили необходимое лечение, хотя анализы украинки были плохими. Об этом написали на странице ЦГКБ в Facebook.

Как сообщается, у артистки был острый болевой синдром в животе с диспепсическими расстройствами и выраженными явлениями интоксикации.

"Я не получила должной медицинской помощи, несмотря на то, что мои анализы показывали, что мне нужна была серьезная терапия. Капельницы, которые мне ставили, не помогли, и то лечение не привело к облегчению моего состояния. Я решила вернуться в Украину, несмотря на то, что это было рискованно, ведь дорога длилась 18 часов", – рассказала актриса

Несмотря на опасения, артистка благополучно пересекла украинскую границу и ощутила облегчение, оказавшись на родной земле. Знакомые посоветовали ей обратиться именно к франковским медикам.

"Они раньше лечились в этой больнице, поэтому знали, что мне окажут здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. Наши врачи лучшие, опытные и человечные. Я благодарна коллективу больницы", – подчеркнула Ольга Сумская.

После интенсивной терапии и лечения в ЦГКБ состояние Ольги Сумской значительно улучшилось. Актриса уже выписана из больницы и собирается на гастроли, отметили в медицинском центре.

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