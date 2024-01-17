Король Чарльз ІІІ ложится в больницу с доброкачественным новообразованием: что известно

Король Великобритании Чарльз ІІІ ложится в больницу на следующей неделе. Как сообщили в Букингемском дворце, это связано с лечением увеличенной предстательной железы, простыми словами – простаты.

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Так, во время плановой проверки у суверена обнаружили доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению". Об этом пишет BBC.

В больнице 75-летний король пройдет "корректирующую процедуру". На короткий период выздоровления публичные выступления монарха придется отложить. Какой срок Чарльз III будет восстанавливаться после лечения – не уточняется.

"Как и тысячи мужчин каждый год, король обратился к врачам для лечения увеличения простаты", – цитируют журналисты заявление дворца.

Следует отметить, что примерно каждый третий мужчина старше 50 лет имеет симптомы увеличения простаты. Обычно это не представляет серьезной угрозы для здоровья, но может вызвать неприятные симптомы и проблемы, в частности, затрудненное мочеиспускание или опорожнение мочевого пузыря. Это состояние не означает, что у пациента повышен риск развития рака простаты.

Сегодня это не первая новость о членах британской королевской семьи в больнице. Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон была госпитализирована 16 января и уже прооперирована. 42-летней принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости. В официальном заявлении отметили, что, учитывая текущие медицинские рекомендации, Кэтрин вряд ли вернется к выполнению своих обязанностей вплоть до Пасхи. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, Чарльз ІІІ нарушил королевскую традицию неформальным фото, чем озадачил подданных. Это произошло после празднования королем своего 75-летия.

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