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Король Чарльз ІІІ ложится в больницу с доброкачественным новообразованием: что известно

Анна Кравчук
Люди
1 минута
1,5 т.
Король Чарльз ІІІ ложится в больницу с доброкачественным новообразованием: что известно

Король Великобритании Чарльз ІІІ ложится в больницу на следующей неделе. Как сообщили в Букингемском дворце, это связано с лечением увеличенной предстательной железы, простыми словами – простаты.

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Так, во время плановой проверки у суверена обнаружили доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению". Об этом пишет BBC.

В больнице 75-летний король пройдет "корректирующую процедуру". На короткий период выздоровления публичные выступления монарха придется отложить. Какой срок Чарльз III будет восстанавливаться после лечения – не уточняется.

"Как и тысячи мужчин каждый год, король обратился к врачам для лечения увеличения простаты", – цитируют журналисты заявление дворца.

Король Чарльз ІІІ ложится в больницу с доброкачественным новообразованием: что известно

Следует отметить, что примерно каждый третий мужчина старше 50 лет имеет симптомы увеличения простаты. Обычно это не представляет серьезной угрозы для здоровья, но может вызвать неприятные симптомы и проблемы, в частности, затрудненное мочеиспускание или опорожнение мочевого пузыря. Это состояние не означает, что у пациента повышен риск развития рака простаты.

Сегодня это не первая новость о членах британской королевской семьи в больнице. Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон была госпитализирована 16 января и уже прооперирована. 42-летней принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости. В официальном заявлении отметили, что, учитывая текущие медицинские рекомендации, Кэтрин вряд ли вернется к выполнению своих обязанностей вплоть до Пасхи. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, Чарльз ІІІ нарушил королевскую традицию неформальным фото, чем озадачил подданных. Это произошло после празднования королем своего 75-летия.

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