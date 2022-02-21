Ольга Сумская поделилась редким кадром, где целует любовника за спиной мужа

Катерина Малай
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Ольга Сумская поделилась редким кадром, где целует любовника за спиной мужа
nosound
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Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала архивный снимок, на котором целуется с Виталием Борисюком за спиной у первого мужа – Евгения Паперного. На кадре видно, как 25-летняя актриса с закрытыми глазами целует своего любовника в губы.

Соответствующий снимок с подписью появился в Instagram-stories звезды. "История одного фото", – говорится в комментарии Сумской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На черно-белом кадре, сделанном в 1991 году, изображены не только автор поста, Виталий Борисюк и Евгений Паперный, но и их коллеги. Их снимали на премьерном показе мюзикла "Кандид".

"Пока муж отвернулся к коллеге, поцелуй с любовником. История одного фото. Банкет после премьеры "Кандид". 1991 год", – написала артистка, указав на первого мужа стрелочкой.

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Ольга Сумская опубликовала архивный снимок, на котором целуется с Виталием Борисюком

Отметим, что брак Сумской и Паперного продолжался с 1987 по 1991 год. В этот период, в звезды начали зарождаться чувства к своему коллеге и второму мужу Виталию Борисюку.

Уже после развода, сопровождавшегося громким скандалом между мужчинами, знаменитость призналась, что изменяла мужу с любовником. По ее словам, он узнал о неверности после того, как нашел в сумке жены фотографию Борисюка.

Ольга Сумская изменяла первому мужу

Кратко о звездах:

Ольга Сумская – 55-летняя советская и украинская актриса, телеведущая родилась во Львове в семье актеров. Она имеет звание Заслуженной и Народной артистки Украины (1997 и 2009). Была замужем за Евгением Паперным, в браке с которым родилась дочь Антонина. Второй раз вышла замуж за Виталия Борисюка. У супругов родилась дочь.

Виталий Борисюк – украинский актер театра и кино, телеведущий. Кавалер Международного ордена Святого Станислава IV степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Борисюк рассказал, что активно добивался руки и сердца своей избранницы, выясняя отношения с ее мужем. Актер прямо говорил ему о своих намерениях ночью под домом.

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