'Это был трагический момент': Борисюк – о потерянном ребенке и отношениях с Сумской. Видео

Украинская певица Ольга Сумская и ее муж артист Виталий Борисюк рассказали о трудностях, которые пришлось пережить их семье. На долю заслуженных артистов упала потеря ребенка, отвоевание Ольги у предыдущего мужа и сложные роды.

Об этом пара рассказала в новом выпуске ЖВЛ на телеканале 1+1. Супруги вспоминают, что они познакомились еще до своих первых браков на праздновании Нового года в университетские годы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На третьем курсе театрального университета молодые люди случайно оказались в одной компании, но добиваться сердца будущей жены Виталий начал только после своего развода. Интересно, что отношения Ольги его интересовали не так принципиально, поэтому он отвоевывал любимую у ее тогдашнего мужа.

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"Мы играли жениха и невесту в общей постановке, а Евгений Паперный (первый муж Ольги Сумской) играл чувака, который похищал мою невесту. В жизни все было наоборот. Я уже шел напролом", – признался Борисюк

Женщина уже тогда была беременна первой дочерью Антониной, но Евгений таки позволил ей уйти из дома. Это произошло после того, как Виталий заявил, что не отступится от своей цели ночью под домом экс-мужа своей избранницы.

Чуть позже в жизнь звездных супругов пришла новая беда. Ольга потеряла ребенка, которого не смогла выносить из-за большой загруженности и стресса на работе. У них должен был родиться мальчик.

"Это был трагический момент. Сейчас бы он был уже взрослым. К слову, с Аней у нас могла произойти такая же ситуация, поэтому Оля рано легла на сохранение", – рассказал артист, вспоминая, что тогда его жена потеряла аж 2 литра крови во время вторых родов.

Факты о супругах:

Пара поженилась в 1996 году, а в 2021 сыграла свадьбу еще раз в честь 25 годовщины;

Молодые люди воспитывают общую дочь Аню и Антонину, которая родилась у Ольги в первом браке;

Звезды учились вместе и часто играли в одних пьесах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что первый муж Сумской рассказал о том, почему бил ее и отпустил жить к другому мужчине.