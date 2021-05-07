Ольга Сумская отметила серебряную свадьбу и показала архивные фото с мужем

Известная украинская актриса Ольга Сумская отметила 25-летнюю годовщину со дня свадьбы со своим супругом Виталием Борисюком и по этому случаю решила поделиться архивными фото. На кадрах позировали молодые влюбленные в день бракосочетания, которое состоялось 6 мая 1996 года.

Соответствующие снимки знаменитость выложила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Так, на опубликованных кадрах можно увидеть Ольгу в белоснежном коротком платье, короткой фате и закрытой обуви. Завершали образ насыщенная розовая помада и массивные сережки.

Ее супруг Виталий позировал в костюме бежевого цвета, коричневых туфлях и галстуке золотого оттенка. Уже тогда мужчина носил объемную прическу.

"25 лет как один день! 6 мая 1996 мы с Виталием сказали друг другу "да"! Как быстро пролетело время... Чувства только укрепились, а воспоминания смущают душу... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! Я тебя люблю!" – призналась в своих чувствах актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тоня Матвиенко поздравила родителей с золотой свадьбой и показала архивные фото. Она опубликовала серию архивных снимков, на которых можно увидеть счастливых супругов в молодости и в настоящее время.