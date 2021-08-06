Ольга Фреймут показала интимное фото с мужем в лифте отеля. Фото

Популярная украинская ведущая Ольга Фреймут активно ведет социальные сети, где показывает подробности личной жизни. Недавно звезда опубликовала серию снимков из романтической фотосессии со своим супругом в одном из отелей Киева.

Соответствующие фото она выставила на личной страничке в Instagram. Знаменитость успела сменить и предстать перед камерами в нескольких образах.

На первой локации, в лоджии отеля, Ольга надела воздушное платье бежевого цвета с серебряными пайетками.

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Позже Фреймут сменила локацию и вместе с тем образ. Она надела длинное платье с клетчатым принтом и позировала вместе с мужем, директором "Нового канала" Владимиром Локотко в лифте отеля.

Коротко о знаменитости:

Ольга Фреймут – журналистка, телеведущая, актриса и модель. У знаменитости есть трое детей. В 2006 году она родила дочь Злату в Лондоне от британца Нила. Позже Ольга вышла замуж за Владимира Локотко и у пары родились сын Валерий (в 2016) и дочь Евдокия (в 2017).

В 2018 году телеведущая открыла издательство, в котором вышла книга сказок для детей под названием "Кажан Жан".

В апреле 2018-го в ее телевизионной биографии появился проект "Оля", аналог шоу Эллен Дедженерис. Но американизированный формат не понравился украинцам и шоу приостановили.

Также Фреймут участвовала в разных телепроектах: "Завтрак с 1+1", "Шоумания" , "Ревизор", "Война миров. Ревизор против Шефа", "Голос страны. Перезагрузка", "На ножах" и реалити-шоу "Від пацанки до панянки".

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