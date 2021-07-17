Олена Пчилка родилась 172 года назад: пять удивительных фактов о матери Леси Украинки

В субботу, 17 июля, исполняется ровно 172 года со дня, когда родилась Ольга Косач, более известная как Олена Пчилка, – украинская писательница, переводчица, этнограф, фольклорист и мать знаменитой поэтессы Леси Украинки.

Женщина-академик, законодательница мод и феминистка – в свое время она была более прославленной, чем ее дочь. Пять интересных фактов из биографии Олены Пчилки – далее в материале OBOZREVATEL.

Олену Пчилку уважали не только как лидера большой образцовой семьи, но и за ее публицистику и переводы: зная не менее пяти языков, она переводила на украинский язык мировую классику (Гюго, Пушкина, Мицкевича, Гете, Андерсена и т.д.), а также написала большое количество литературно-критических статей о Старицком, Кропивницком, Гребенке, Лысенко.

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Ольга Петровна Косач любила красивую одежду и коллекционировала образцы украинских вышивок. Она считается первым знатоком украинской вышивки, ее авторству принадлежит книга "Украинский народный орнамент".

После рождения Леси писательница жаловалась на очень плохое самочувствие и врачи прописали ей отдых на курорте. Поправлять здоровье Олена Пчилка отправилась, оставив ребенка с супругом. Для этого Петр Косач, председатель Луцко-Дубенского съезда мировых посредников, взял отпуск на службе.

Образование своих шестерых детей Пчилка не желала доверить тогдашней русифицированной школе. Вместе с мужем она организовала домашнее обучение, нанимая частных преподавателей.

Дети Пчилки объездили немало украинских сел, чтобы, по словам самой писательницы, – "проникнуться там украинским народным духом". Для ее одаренной дочери Леси это было началом пути к "Лесной песне". Впоследствии Ольга Косач был первым цензором, критиком и организатором творчества Украинки.

Ольга Петровна не признавала коммунистов, и они ей отвечали ей тем же. В 1920 году в Гадяче ее арестовали, а в 1929 году попытались привлечь к делу Союза освобождения Украины. Однако тогда 80-летняя Пчилка уже не вставала с постели. Она умерла 4 октября 1930 года в Киеве, на руках дочери, Ольги Косач-Кривенюк, на 17 лет пережив Лесю.

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