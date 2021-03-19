Лина Костенко: что известно о ее мужчинах и как складывалась судьба поэтессы

В пятницу, 19 марта, украинская писательница и поэтесса-шестидесятница Лина Костенко отмечает свой день рождения. Ей исполняется 91 год.

Лина Костенко – почетная профессор Киево-Могилянской академии, доктор Львовского и Черновицкого университетов. Ее называют легендой украинской поэзии и одной из самых известных женщин в истории Украины. Во многих ее пронзительных стихах отображены тема любви и личные переживания. Как складывалась судьба поэтессы, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Первым мужем Лины Костенко был польский писатель Ежи-Ян Пахлевский, ее однокурсник во время обучения в Московском литературном институте Горького. Брак просуществовал недолго, поскольку мэтры не сошлись характерами.

Когда Лине Костенко было 28 лет, она стала встречаться с писателем и переводчиком Аркадием Добровольским, который был старше ее на 20 лет.

Вторым мужем Лины Костенко стал директор киностудии имени Довженко Василий Цвиркунов. Он был инвалидом без ноги, тяжело раненным на фронте. Они познакомились в 1963 году.

Ей было 33, ему – 46; у нее были дочь и Аркадий Добровольский. У него – семья, жена и дети. К тому же к Добровольскому вернулась жена Елена с 9-летним сыном. Все колебались, к какому берегу пристать? Вопреки неистовому осуждению общества, Костенко и Цвиркунов были вместе 25 лет – до самой смерти Василия в 2012 году.

Грішниця я. Полюбила чужого. Долі моєї пекуча жого! Буде гроза! Потім буде тиша. Жінка твоя. Але я твоїша.

По слухам, еще одним поклонником Лины Костенко был талантливый украинский поэт Василий Симоненко. Поговаривали, что у них был роман.

"Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хотя Лина старше его на пять лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах – настоящая красавица. Он называл ее Косталина. Говорил: "Меня наградила взглядом Косталина", – вспоминал поэт Николай Сом, который жил с Симоненко в одной комнате в общежитии.

Сама поэтесса предполагаемый роман с Симоненко никогда не комментировала, поэтому можно лишь догадываться об ее истинных чувствах к знаменитому поэту.

А украинский поэт Дмитрий Павлычко, которому сейчас 90 лет, как-то признался, что до сих пор хранит коробку спичек, которые купил для Лины Костенко еще в 50-х годах, чтобы прикурить ей сигарету.

"Она тогда курила. Приехала однажды из Москвы ко мне в гости во Львов, и я ей те спички купил. Не очень одобрял, но она была экстравагантная. Я до сих пор берегу их, хотя Лина Васильевна отреклась от многих своих друзей", – рассказал поэт.

В первом браке Лины Костенко, 18 сентября 1956 года родилась ее дочь Оксана Пахлевская, профессор, писательница, заведующая кафедрой украинистики в Римском университете Ла Сапьенца.

Во втором браке поэтессы, 28 мая 1969 года родился сын Василий Цвиркунов-младший. Он работает программистом и живет с семьей в США.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лучшие стихи и цитаты Лины Костенко о любви. На счету поэтессы – несколько поэтических сборников, таких как "Над берегами вечной реки", "Неповторимость", "Сад нетающих скульптур" и других нетленных литературных произведений.