Олег Винник был шокирован: в сети всплыло архивное видео, как Jerry Heil поет легендарную "Вовчицю"
Популярная украинская певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, проснулась популярной после того, как записала кавер на песни группы "Океан Эльзы". Соответствующее видео опубликовал у себя на странице сам Святослав Вакарчук, после чего другие ролики на YouTube-канале украинки стали собирать сотни тысяч просмотров. Впрочем, еще более широкая популярность пришла к Яне после участия в 9 сезоне шоу "Х-Фактор".
На момент участия в шоу исполнительнице было 22 года. Она решила сделать сюрприз одному из членов жюри, а именно Олегу Виннику, и спела попурри из его хитов. Архивное видео вспомнили в сети.
По мнению многих слушателей, песни Винника в исполнении Jerry Heil звучали намного интереснее, чем у самого Винника. Так, тогда еще малоизвестная исполнительница из города Васильков Киевской области перепела треки "Вовчиця", а также "Здравствуй, невеста!" и "Возьми меня в свой плен".
Jerry Heil объединила все три композиции одной лирической мелодией, заранее записанной с использованием собственного голоса. Это поразило судей. Было заметно, что Олег Винник не сразу узнал свои шлягеры, однако слушал участницу с восторгом.
Другой судья Дмитрий Шуров, солист проекта Pianoбой, узнал Яну, как только она вышла на сцену. Он встречал каверы девушки в Интернете, а один из них даже публиковала у себя на странице его жена.
Все четыре судьи, среди которых еще были Настя Каменских и Андрей Данилко, сказали Jerry Heil уверенные "да", а в зале ее выступление встретили бурными аплодисментами. Исполнительница поблагодарила зрителей за поддержку и даже пустила слезу.
В комментариях некоторые пользователи признаются, что влюбились в песни Олега Винника в исполнении Jerry Heil, хотя раньше их никогда не любили.
Добавим, что Яна Шемаева после полученных четырех "да" попала в тренировочный лагерь, но покинула его уже после первого испытания.
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