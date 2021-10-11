'Была истерика': Винник рассказал, как едва не умер в ДТП

Украинский певец Олег Винник впервые рассказал о ДТП, которое едва не стоило ему жизни. Автомобиль с итальянскими номерами врезался в артиста на немецком автобане.

По словам шоумена, он трижды попадал в дорожно-транспортное происшествие, однако каждый раз доказывал свою правоту. О самой страшной аварии Олег рассказал журналистам Зіркового шляху (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певец вспомнил, что в первые моменты после столкновения находился в шоковом состоянии. Для него исчезли все звуки, кроме секундной стрелки в голове.

С ним в этот момент ехал пассажир, которого артист не назвал. Автомобиль прокрутило вокруг своей оси, ведь в это время на улице шел проливной дождь.

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Винник рассказал, что у машины, которая врезалась в него на высокой скорости, отлетел капот и он наблюдал, как транспорт крутится на дороге даже тогда, когда сам вышел из автомобиля.

"Я увидел, что оттуда вышли несколько детских садов, жен или сестер. Я смеялся, у меня была истерика", – признался 48-летний мужчина.

С тех пор певец пересел на комфортный автобус, которым ездит со своей командой на гастроли. Внутри есть матрас с подогревом, караоке и удобные сидячие места для всей команды.

Коротко о звезде:

Олег Винник – украинский певец, автор песен и актер;

Родился 31 июля 1973 в селе Вербовка, Черкасская область;

В 2018 году журналисты узнали от односельчан, что жена Винника - артистка Таисия Сватко. У пары есть сын, который учится в Германии.

OBOZREVATEL также рассказывал, что Олег Винник не может ходить в церковь из-за свей популярности. По его словам, прихожане сразу достают телефоны, просят фото и автографы.