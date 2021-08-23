Сенцов – о тюрьме в РФ, новом фильме, личной жизни и ребенке. Эксклюзивное интервью

С известным украинским режиссером и бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым встречаемся возле театра музкомедии в Одессе. Режиссер предлагает записывать интервью на украинском языке, "щоб популяризувати мову". Мы поддерживаем эту идею.

В разговоре с OBOZREVATEL Сенцов рассказывает о голодовке в российской тюрьме, письмах, которые перед отправкой читали цензоры, младшей дочери Эмме, предстоящей свадьбе, а также новом фильме "Носорог".

– В сентябре на Венецианском кинофестивале состоится премьера вашего нового фильма "Носорог". Главную роль в нем сыграл Сергей Филимонов – общественный деятель, ветеран АТО и достаточно радикально настроенный украинский националист. Учитывая то, что фильм снимался в копродукции Украины, Германии и Польши, со стороны польских коллег не поступали просьбы поменять главного актера?

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– Проблем с этим не было, потому что мы адекватные люди, хоть у нас разные политические позиции. Лично я люблю свою страну, готов ее защищать, но при этом не унижаю других. У нас с поляками были конфликты, болезненные периоды в истории. Это надо проговорить, но не обострять.

– А почему вы выбрали именно Филимонова?

– Актера на эту роль я искал среди бывших спортсменов, футбольных фанатов, военных, прошедших Майдан, АТО, тюрьму. Поскольку весь пережитый опыт отражается в их глазах.

Сначала, кстати, Филимонов мне не понравился. Увидел фото, где он изображен в наколках – такой опальный футбольный фанат, а на пробы, к моему удивлению, пришел скромный парень с бородой, в костюме и рубашке. Спрашиваю: "Где же громила? Нам нужен такой, что "ого-го", а это что такое?"

Но Сергей удачно прошел все этапы кастинга и честно победил в этой борьбе. Признаюсь, я ничего не знал о его прошлом. Главное – я хотел знать, что он не "ватник", а патриот своей страны.

– Почему вы снимали фильм "Носорог" преимущественно в Кривом Роге? Собственно, и Сергей Лозница выбрал этот город для съемок "Донбасса" и Заза Буадзе для "Красного".

– Хотел воссоздать атмосферу 1990-х. Искал провинциальный, но при этом не маленький промышленный город, где была бы необходима эстетика. И я нашел. Там были шикарные места. Мы снимали в пригородах, в сельском клубе, где до сих пор стоят статуи пионеров и летчиков.

– Какие фильмы вам понравились на 12-м Одесском кинофестивале?

– Хочу посмотреть фильм "Стоп-Земля". Знаю, что это лучший фильм конкурса.

– Помню Одесский кинофестиваль в 2018 году. Актриса Римма Зюбина в интервью рассказывала мне о переписке с вами. Говорила, что в текст писем, которые она получала в ответ, якобы кто-то вмешивался. Например, ей показалось, что меняли предложения, где шла речь о вашем здоровье. Это правда?

– Я не знаю, в каком виде Римма Зюбина получала мои письма, но перед тем их читал цензор. Конечно, он мог что-то изменить, вычеркнуть, зарисовать черным. Мог и вообще уничтожить.

Они очень боялись утечки информации о моем самочувствии во время голодания. Охранники в тюрьме и их начальники волновались, чтобы я не умер. Это могло разрушить их карьеру. Поэтому они тщательно следили, чтобы мое состояние не ухудшалось.

– Ада Роговцева очень беспокоилась за вас. Говорила мне, что вам заливали суп через нос во время голодания.

– Нет-нет. Заливать суп через нос – это прием НКВД 1930-х годов. Сейчас делают по-другому: с помощью специального зонда в желудок заливают смесь, похожую на детское питание. Но это не суп. И мне этого не делали – только пугали, потому что принуждение к питанию приравнивается к пыткам. Это и физическое, и психологическое насилие. Они хотели отправит меня в больницу, чтобы эти процедуры делали медики, но я отказывался от госпитализации. Сказал, что буду умирать на их глазах.

– Храните все письма, которые вам приходили в тюрьму?

– Получил 20 килограммов писем. Постоянно носил их с собой, ведь эта поддержка очень важна для меня. Сначала хранил на балконе, но в конце решил отпустить свое прошлое, чтобы не жить всю жизнь в тюрьме, понимаете.

Как-то получил заявку от музея Второй мировой войны – он находится в Киеве под Родиной-Матерью. Они делали выставку посвященную политзаключенным, и я отдал им все свои письма и вещи, которые у меня остались. Например, второй комплект тюремной робы. Первый я сжег, когда вышел на свободу.

– Сейчас активно спекулируют на теме вашей личной жизни. Хотят дискредитировать вас?

– Не за что зацепиться, используют хотя бы это. Обсуждают, что я делал, где делал и с кем.

– Вы видитесь с дочерью Эммой?

– Сейчас нет. Мы не можем с ее мамой договориться. Ребенком манипулируют ради какой-то цели. Делают неприемлемые для меня вещи.

– Помогаете дочери финансово?

– Я дал ребенку свою фамилию, признал ее. Да, помогаю финансово и готов участвовать в воспитании, но из-за тех условий, которые передо мной ставят, не могу этого делать.

– У вас новые отношения. Когда свадьба?

– Да, уже давно у меня есть любимая. И я отношусь к этим отношений очень серьезно. Хочу быть с человеком, который меня поддерживает и разделяет мои ценности, а не пытается использовать – лично или через ребенка. Я этого не принимаю. Ребенок – это не объект манипуляции. Что касается даты свадьбы – не могу пока сказать точно. Есть определенные нерешенные моменты, но мы к этому идем.

Биографическая справка

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 в Симферополе. Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Политический заключенный в РФ. Лауреат Премии Сахарова и Шевченковской премии.

10 мая 2014 года российские силовики задержали Сенцова в Симферополе. 25 августа 2015 года в РФ его незаконно осудили по обвинению в терроризме до 20 лет лишения свободы. Во время обмена пленными в сентябре 2019-го вернулся в Украину.

Имеет троих детей: Алину (2002 г. р.), Влада (2004 г. р.) и Эмму (2020 г. р.).

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм Олега Сенцова "Носорог" покажут на 78-м Венецианском кинофестивале. В программу также вошли украинские фильмы "Цензорка" Петера Керекеша и "Відблиск" Валентина Васяновича.