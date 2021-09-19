Оксане Забужко – 61: сильные цитаты писательницы об Украине, России, войне и любви

Знаменитая украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко 19 сентября отмечает день рождения. Ей исполняется 61 год.

Забужко известна как талантливый литератор, интеллектуал, философ и культуролог. С ее именем связан выход современной украинской литературы на международную арену – ее произведения переведены на более чем 20 языков. Ко дню рождения писательницы OBOZREVATEL публикует 12 самых ярких ее цитат.

Украина перестает быть такой дикой экзотикой, как это было еще недавно. Жаль, что для этого понадобились кровопролития, чтобы люди начинали слышать другие культуры, других людей и исчезало это самодовольство.

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Нация, которая мыслит о мире и себе в нем категориями заимствованного языка, неизбежно мыслит не самостоятельно.

Депутатство в Украине – тяжелая психическая болезнь со всеми признаками потери чувства реальности.

Мы только вступили в эпоху действительно серьезных геополитических трансформаций, которые будут включать и Европу, и Восток, и много чего еще. И мы отнюдь не на острове. И творение своей истории – это абсолютная обязанность государства. Без этого никакие реформы никогда не будут успешными. Без этого мы будем оставаться территорией, где растут елки. И любой Путин сегодняшнего или завтрашнего дня сможет сказать, что это ненастоящая страна...

Я не хотела бы говорить, что должно делать государство во время этой войны. Мне просто не очень интересно. Моя сфера компетенции – это уровень зрелости украинского общества. Такого, которое сможет взять на себя ответственность и удержать страну на плаву даже тогда, когда прогнившие государственные структуры, унаследованные от УССР, рухнут, как стропила.

Впервые была на параде. Впервые обнимала за стриженые головы незнакомых мужчин в военной форме и плакала – так, будто мы уже победили...

Нынешнюю молодежь не учили противостоять агрессии, их готовили к другой жизни, им давали совершенно другую картину мира и никто не говорил им в школе или университете: вы – поколение войны.

Империи обходятся дорого – и не только колониям.

Матрица, которую использует Кремль против Украины, если ее видеть – она довольно однообразна, потому что зло не творческое и не креативное по своей сути. Оно изменчиво и имеет много масок, но базовые схемы и алгоритмы сегодняшней пропаганды и обмана опираются на политтехнологии еще царского правительства.

Вот вам и весь женский век – не успеваем охнуть, а уже и дочь на выданье, а ты – уже бабой, даром, что у тебя брови не слиняли, – эй, люди, а где же моя жизнь, в какую прорубь провалилась за ежедневной уборкой – возней, дом – поле – огород – куры – гуси – свиньи – коровы, детские болезни, ноющий под вечер крестец, и не вспомнить когда последний раз на небо смотрела?... молчи, баба, знай, молчи, меньше греха.

Нет, пусть бы кто-нибудь все же объяснил: какого черта было родиться на свет женщиной.

Как влюбленная женщина может объяснить фригидной проститутке, зачем спать с мужчиной, когда он не платит?

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По материалам: "Центр информации о правах человека", "Левый Берег", "ВолиньПост", Wikimedia, страница Оксаны Забужко в Facebook.