47-летняя Оксана Марченко стала бабушкой и показала фото внука

Украинская телеведущая, жена нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко стала бабушкой.

Мальчика родила 26 марта супруга Богдана Марченко Екатерина. Фотографией младенца 47-летняя бабушка поделилась на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать в мир, Виктор-победитель – так ребята назвали малыша, в честь дедушки", – написала Оксана Марченко.

Также попавшая под санкции телеведущая добавила, что "от добрых людей принимает поздравления", а злых просит не писать, "чтобы ваше зло к вам не возвратилось".

В своем Instagram-аккаунте жена сына Марченко также показала фотографии новорожденного. Екатерина поблагодарила подписчиков за поздравления.

Отметим, 24-летний Богдан Марченко – сын Оксаны от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом.

В официальном браке с Медведчуком Марченко с 2003 года. У пары есть 15-летняя дочь Дарья. Ее крестный – российский президент Владимир Путин.

Богдан Марченко женился на своей избраннице 10 октября 2020 года. На свадьбе, которую сыграли в Киеве в разгар пандемии, выступил украинский певец Олег Винник, а также множество других артистов.

На торжестве были замечены известные политики, дипломаты и бизнесмены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ, которым владеет Марченко, производит дизельное топливо, которым заправляют российские танки на оккупированном Донбассе.