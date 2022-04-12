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Оксана Марченко, Снежана Егорова и другие: Нацсовет внес в реестр госпредателей 13 медийщиков

Анна Кравчук
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Оксана Марченко, Снежана Егорова и другие: Нацсовет внес в реестр госпредателей 13 медийщиков

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" опубликовали первые сто имен украинских деятелей, признанных предателями родины. Среди них – 13 представителей медиасферы.

В реестр коллаборантов также попали 73 политика, 13 сотрудников правоохранительных органов и один судья. Об этом сообщается на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Медийщики, которые внесены в реестр предателей Украины:

  • Кирилл Вышинский

  • Игорь Гужва

  • Снежана Егорова

  • Андрей Ермолаев

  • Светлана Крюкова

  • Глеб Лешенко

  • Оксана Марченко

  • Олеся Медведева

  • Диана Панченко

Видео дня

  • Михаил Погребинский

  • Владимир Рогов

  • Алексей Романов

  • Александр Семченко

Известно, что список изменников будет дополняться.

"Перед тем, как внести лицо в этот список, "Движение ЧЕСТНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации оно активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями. В реестре четыре категории лиц: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы. ОО "Движение ЧЕСТНО" продолжает искать коллаборантов и призывает всех, кто имеет такую информацию, делиться ею", – сообщается на странице Нацсовета.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало расширенный санкционный список из 47 представителей шоу-бизнеса, а также журналистов и политиков, которые публично выступили за военные преступления президента РФ Владимира Путина и агрессию Кремля.

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