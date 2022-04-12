Оксана Марченко, Снежана Егорова и другие: Нацсовет внес в реестр госпредателей 13 медийщиков

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" опубликовали первые сто имен украинских деятелей, признанных предателями родины. Среди них – 13 представителей медиасферы.

В реестр коллаборантов также попали 73 политика, 13 сотрудников правоохранительных органов и один судья. Об этом сообщается на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Медийщики, которые внесены в реестр предателей Украины:

Кирилл Вышинский

Игорь Гужва

Снежана Егорова

Андрей Ермолаев

Светлана Крюкова

Глеб Лешенко

Оксана Марченко

Олеся Медведева

Диана Панченко

Видео дня

Михаил Погребинский

Владимир Рогов

Алексей Романов

Александр Семченко

Известно, что список изменников будет дополняться.

"Перед тем, как внести лицо в этот список, "Движение ЧЕСТНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации оно активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями. В реестре четыре категории лиц: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы. ОО "Движение ЧЕСТНО" продолжает искать коллаборантов и призывает всех, кто имеет такую информацию, делиться ею", – сообщается на странице Нацсовета.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало расширенный санкционный список из 47 представителей шоу-бизнеса, а также журналистов и политиков, которые публично выступили за военные преступления президента РФ Владимира Путина и агрессию Кремля.