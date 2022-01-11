Пластика и похудение: как менялась внешность 57-летней Оксаны Байрак. Фото до и после

Украинская режиссер и актриса Оксана Байрак неоднократно меняла свой стиль и даже внешность (в буквальном смысле) – звезда увеличивала губы, делала ринопластику и, как подозревают пользователи сети, круговую подтяжку лица. 57-летняя кинодеятельница в последнее время заметно похудела, а также начала активно пользоваться фильтрами и ретушью фото.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как Байрак выглядела в детстве и в юные годы, а также как она менялась в зрелом возрасте. Отметим, что многие критиковали украинку за пластику, но актриса отвечала с юмором: мол, своими большими губами она отлично целуется.

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Режиссер родилась в Симферополе (Крым, Украина) 16 февраля 1964 года. Отметим, что недавно Байрак вызвала спорную реакцию сети из-за ответа на вопрос: "Не жалеете ли вы, что родились в Украине?". Знаменитость написала в Instagram-сторис, что она родилась в Советском Союзе.

"А почему я должна жалеть? Я родилась в СССР! И это самое большое счастье", – ответила Оксана подписчику, который задал провокационный вопрос.

До известности Байрак успела поработать учительницей-логопедом, но решила кардинально поменять деятельность. Она поступила на режиссерский факультет в Институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, после чего начала развиваться в кинематографе.

Широкую популярность Байрак получила благодаря кинолентам "Женская интуиция" (2003), "Тебе, настоящему" (2004), "Аврора" (2006).

В молодости актриса стриглась коротко, возвращалась к ежику и в зрелые годы. Сейчас у режиссера волосы средней длины, которые она часто собирает в пышный растрепанный пучок.

Оксана давно уже стала брюнеткой, но раньше она красила волосы в светлый цвет. Также звезда примеряла образ длинноволосой блондинки на экране.

После успешных фильмов Байрак работала телеведущей, но после оставила эту роль. Сейчас же, судя по фото со страницы украинки в Instagram, она сбросила вес и в очередной раз поменяла свой стиль.

Подписчики звезды часто обращают внимание на то, что снимки щедро украшены фотошопом. Некоторые также считают, что Оксана переборщила с пластикой.

Отметим, что свою первую ринопластику актриса сделала вынуждено. Она попала в автокатастрофу и сломала нос, после чего потребовалось хирургическое вмешательство.

Коротко о знаменитости:

Оксана Байрак – украинская 57-летняя актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. Наиболее известные фильмы – "Женская интуиция", "Зимний сон", "Аврора", сериал "Позднее раскаяние" и др..

Как писал OBOZREVATEL, ранее Байрак осудила украинскую власть из-за запрета въезда в страну российского актера Дмитрия Харатьяна. Тот попал в базу "Миротворца", поскольку незаконно посещал оккупированный Крым с 2014 года.