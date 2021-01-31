Оксана Байрак об образе Крапанки на шоу 'Маска': я пела 'бытовым сопрано'. Эксклюзивное блиц-интервью

Украинская актриса, режиссер Оксана Байрак, которая скрывалась под образом игривой Крапанки на шоу "Маска", рассказала, какой опыт помог ей танцевать в костюме весом 12 килограмм.

Также знаменитость поделилась, как ей удалось скрыть от родных участие в таком загадочном проекте. О подробностях она сообщила ТРК "Украина", передает пресс-служба канала.

– Оксана, зрители слышали, как вы поете в ваших фильмах. Но в "Маске", да еще с такой песней вас было просто не узнать.

– Я называю свой голос "бытовое сопрано". Это тот сексуальный голос, который обожают все. Правда, это не то, что я звезду во лбу протираю. Когда мне предложили записать "Дольче Габбана" Андрея Данилко, я, конечно же, согласилась. Знала, что это будет весело, а я человек зажигательный, люблю улыбки и огромный знак "плюс" во всем. Поэтому никак не могла отказать себе в удовольствии побаловаться. К сожалению, у меня не было времени на более серьезный репертуар, потому что параллельно с проектом у меня каждый день были съемки. Но было бы странно отказаться от участия в таком классном шоу. Спасибо большое каналу "Украина" за этот опыт и за все приложенные усилия.

– Насколько сложно вам было выступать в этом костюме?

– Невероятно. Но я занималась легкой атлетикой, а, как говорится, бывших спортсменов не бывает. И Бог наградил меня плечами, которые выдерживали по 25 кг песка, так что этот опыт пригодился мне сейчас. Ты превозмогаешь себя, доказываешь себе, что сможешь. Обзор в костюме был очень ограничен, к тому же он был еще расположен чуть выше моих глаз. Но я обожаю танцевать. Сложность была лишь в том, чтобы не упасть.

Кстати, на репетиции, когда мне нужно было петь и одновременно передвигаться на беговой дорожке, костюм из-за своего объема не давал мне возможности держаться за поручни. Подошел мужчина, который занимается техническими моментами, и сказал, что для меня сделают вертикальную ручку, за которую смогу держаться. Но я же Ванга, все чувствую, говорю ему – она отвалится. И что вы думаете? На репетиции она отвалилась, я упала (смеется). Но это такая приятная неприятность. В любом случае все закончилось хорошо, а ощущение от участия в шоу – это абсолютно моральный оргазм, когда ты исполняешь песню, еще в жюри сидит Андрюша Данилко. Я прям на сцене сказала – гений почувствовал гения. Вообще все шоу "Маска" – и костюмы, и отношение к участникам, и оформление сцены – просто невероятное.

– Сам Андрей Данилко танцевал под ваше выступление, а такое бывает нечасто.

– Я сказала Андрею на съемках, что приглашаю его к себе в кино. Мы с ним как-то встретились, когда покупали машины. И я ему тогда сказала: "Ты великий грустный комик, это я покажу всему миру".

– Ваш образ Крапанки создавал художник по костюмам Назар Дидык. Сразу нашли с ним общий язык?

– Просто говорю ему "Аллилуйя". Кстати, я Назару сказала: "Если вы согласны, оскаровское платье мне шьете вы!" Он блистательный художник, стилист, к тому же тончайшей души человек. Я "за" интеллигентность. Как у меня на площадке создается творчество, так и здесь я испытала абсолютное удовольствие. Хоть это было недолго, но очень круто.

– От родных скрыть тот факт, что вы принимает участие в шоу, было непросто?

– Мне не было сложно, потому что никто меня ни о чем не спрашивал. Меня и так все видят только на съемочной площадке. Никому даже в голову не могло прийти, что я еще вчера в 3 часа ночи окончила съемку, а сегодня в 12 дня уже была на репетиции. Просто поехала, сказав: "Я ушла чистить перышки" (смеется). Тут действительно абсолютная конфиденциальность. Когда снимала маску, у всех были такие большие глаза! Все мне аплодировали, подпевали. Очень здорово, что есть песня, которая помогает нам жить и улыбаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске проект "Маска" покинул участник в образе Буйвола – им оказался украинский певец Олег Винник.