'Окон нет, дверь вылетела и упала на кровать'. Звезда 'Слуги народа' рассказала жуткие подробности разрушения квартиры отца

Популярная украинская актриса Екатерина Кистень ("Когда мы дома", "Слуга народа", "Оставайся онлайн") сообщила, что в результате массированного ракетного удара, который Россия устроила 8 июля в украинских городах, была разрушена столичная квартира ее отца. Артистка поделилась ужасающей новостью на своей странице в Facebook.

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В интервью OBOZ.UA Екатерина Кистень рассказала подробности происшедшего. С началом полномасштабного вторжения актриса нашла временное убежище от войны в Швеции, а ее родные уезжать из Украины отказались. Папа артистки живет в Голосеевском районе столицы, куда и прилетел "привет" от оккупантов.

"К счастью, отца в то время не было дома. Это просто чудо! Потому что, будь он в квартире, не хочется даже думать, что произошло бы, – рассказывает Екатерина. – У него совсем небольшое жилье. Даже двух стен, за которыми можно было бы спрятаться, нет. Все как витрина… Ударной волной снесло крышу их пятиэтажного дома, разрушен фасад. Во дворе сожжены машины, в соседнем доме ситуация еще хуже: снесло половину подъезда".

"В квартире папы теперь нет окон, по стенам пошли трещины, двери в комнату вылетели, балконные тоже – упали прямо на кровать, – продолжает актриса. – Все имущество – мебель, техника – изуродовано обломками. Сейчас лето – жилье может быть какое-то время в таком состоянии. Входную дверь, слава Богу, не вынесло ударной волной, можно как-то закрываться. Но время идет быстро, начнутся холода – и как тогда? У папы нет другого жилья. Сейчас он переехал на дачу, не приспособленную к пребыванию в холодное время года".

"Папа собирает все документы на государственную помощь, и вначале все выглядело хорошо: давайте, мы все решим. А теперь есть впечатление, что много разговоров, а реальных дел – не очень. Папа говорит, что сегодня встретил женщину с Троещины, у которой ситуация была гораздо хуже, она призналась, что ждет помощи пятый месяц. А сколько – никто не знает".

Екатерина Кистень говорит, что не раз уговаривала родственников уехать из Киева в более безопасное место, приглашала к себе: "Но мои родители – люди того поколения, для которых дом – просто часть их самих. Они даже слушать не хотят о том, что, возможно, надо ехать. Слышат все мои просьбы, но отказываются. Мол, как увезти с собой кусок своей жизни? Нет, они даже не рассматривают такой вариант".

"Папа – пенсионер (мама с отцом уже давно не вместе), не работает, доходы совсем небольшие, – продолжает артистка. – Я помогаю как могу, однако именно эту конкретную ситуацию, чувствую, самостоятельно не вытянем. Он очень интересный человек, последние годы увлекается обустройством виноградников – по всей стране собирает саженцы. Осенью делает классное домашнее вино – и это ни в коем случае не бизнес. Соседей угощает, знакомых. Это его огромное увлечение – все наши разговоры только о винограде. Сейчас наше интервью немного о другом, но я очень хочу вот на таких примерах объяснить, почему мой папа вряд ли решится поехать ко мне. Говорит: "Чтобы все это умерло без присмотра?"

"Мы все очень переживаем за него, – добавляет Екатерина. – Каждый из нас изо дня в день слышит о подобных ситуациях, но, когда случается такое с тобой, понимаешь, что подготовиться к этому просто невозможно. Сейчас думаю только об одном: слава Богу, что остался в живых".

Екатерина Кистень признается, что пока для себя не приняла решения, как надолго она будет оставаться за границей: "Я не ставлю себе никаких сроков, потому что в свои годы уже знаю, как это работает. Планируй сколько пожелаешь, но реальная жизнь обязательно внесет коррективы. Поэтому я привыкла отталкиваться от реальности. Я себе не рисую воздушные замки. Живу здесь и сейчас. Продолжаю творческую деятельность, насколько это возможно. Стараюсь эмоционально поддерживать родных, помогаю финансово. Вижу ситуацию, в которой живем, так: я будто на берегу, а они – в воде. И я постоянно держу руку наготове, чтобы протянуть ее во время возможного шторма".

"Я понимаю, что там, где сейчас нахожусь, очень трудно говорить о развитии какой-то карьеры или хорошей работе для меня как артистки, – рассуждает актриса о своей жизни. – Это все как начинать сначала – очень непросто. По сравнению с тем, что уже было сделано и как налажено в Киеве. Но я знаю, что в это время не принимаются конкретные решения. Все балансирует хаотично – ну и пусть. Мы все стараемся сейчас как-то удержаться. А когда что-нибудь станет понятнее, тогда можно будет прислушаться к себе: чего я хочу? Вернуться домой или остаться здесь?"

"Так случилось, что Швеция оказалась полностью моей страной, – признается Екатерина. – Я очень удивлена этому, потому что никогда не рассматривала ее даже как место для непродолжительного путешествия. Она настолько в стороне стояла моего внимания, что это удивительно. Если куда-то ездила путешествовать, это была Испания, Италия, Франция. И в Швецию попала во время войны, потому что вызвались принять знакомые. Мне очень интересно наблюдать за местными людьми. Они не подстраиваются ни под кого, слушают только себя, взвешенно принимают решения, много думают. Очень нравится, как они это делают – очень осмысленно и по-человечески".

"При знакомстве могут показаться будто немного отстраненными, – делится актриса. – Но эта дистанция – не о превосходстве или безразличии, нежелании вмешиваться. Они не бросаются в объятия, наблюдают издалека, чтобы провести внутренний кастинг. А когда понимают, что взаимопонимание возможно, уже начинают открыто поддерживать, откровенно общаться. Это мне тоже нравится, потому что делается без каких-либо подтекстов. Если не складывается, то тоже об этом скажут откровенно. Они очень уважают как свою территорию, так и других. Это очень чувствуется. Я вижу, с какой любовью воспитывают своих детей, как трепетно относятся ко всему человеческому. Потому я искренне полюбила эту страну".

Для желающих помочь отцу Екатерины Кистень координаты для помощи здесь.

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