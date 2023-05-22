'Охматдет' никогда не утверждает артистов': в Osocor Residence разъяснили ситуацию с концертом Лободы

Популярный комплекс Osocor Residence в Киеве анонсировал благотворительный концерт украинской певицы Светланы Лободы 25 августа, цель которого – собрать средства на ремонт одного из отделений детской больницы "Охматдет". В сети разгорелся скандал, поскольку в медицинском учреждении заявили, что ничего не знали о вовлеченности артистки в мероприятие. Организаторы разъяснили ситуацию.

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Так, в Osocor Residence дали первый официальный комментарий касательно благотворительного концерта Лободы, в котором подчеркнули, что отменять событие не будут. Разъяснение разместили в Instagram.

Представители комплекса объяснили, что Лобода после полномасштабного вторжения неоднократно демонстрировала свою четкую проукраинскую позицию, а ее благотворительная деятельность подкреплена документальными доказательствами.

"Osocor Residence всегда тщательно подходит к выбору артистов, которые принимают участие в наших благотворительных мероприятиях. Все артисты, которых мы приглашаем выступить на сцене Osocor, сегодня должны иметь четкую проукраинскую позицию и соответствовать нашим критериям. С начала полномасштабного вторжения Светлана Лобода заняла четкую проукраинскую позицию и неоднократно осуждала вторжение России в Украину. Из разных источников публичной и личной информации наша команда оперирует полным перечнем документальных доказательств благотворительной и общественной деятельности Светланы Лободы в поддержку Украины с начала полномасштабной войны", – прокомментировали представители заведения.

Что же касается "Охматдета", то в Osocor Residence утверждают, что никогда не согласовывают с ними артистов и афиши благотворительных концертов, а все средства передают через посредников – благотворительный фонд "Добро".

"Мы никогда не утверждаем с НДСЛ "Охматдет" артистов и афиши. Денежные средства на закрытие их потребностей по фиксированной процедуре передаем через благотворительный фонд "Добро", который является автором проекта по реконструкции ЛОР-отделения в НДСЛ "Охматдет". Сегодня оно находится в ужасном состоянии. Больница вышла с запросом в общество с потребностью в ремонте. Стоимость работ – 250 000 долларов", – заверили в Osocor Residence.

Как писал OBOZREVATEL, телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о своем телефонном разговоре со Светланой Лободой через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину. Разговор друзей, по словам Анатолича, оказался очень эмоциональным.

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