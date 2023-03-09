Анатолич рассказал об эмоциональном разговоре со Светланой Лободой на третий день полномасштабной войны: 40 минут говорили, были слезы

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о своем телефонном разговоре с подругой, известной певицей Светланой Лободой. Друзья созвонились через несколько дней после полномасштабного нападения России на Украину и их разговор, по словам Анатолича, оказался очень эмоциональным.

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Артист предположил, что исполнительница в то время заботилась о безопасности своих родных. Об этом он сказал журналистам ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинец до часу разговаривал с подругой, которая очень тяжело переживала нападение России на Украину.

"В первые дни войны у нас был долгий разговор по телефону. Это был второй или третий день. Мы минут 40 разговаривали. Это были слезы. Она, насколько я понимаю, в тот момент занималась тем, чтобы обезопасить свою семью. И только тогда она смогла заявить о своей позиции открыто", – поделился Анатолич.

По его мнению, украинцы несправедливо осуждают исполнительницу, а в ее четкой проукраинской позиции ведущий уверен все 100%.

"Она не ездила выступать в Крым, не выступала на каких-то праздниках российской армии. Таких зашкваров не было. Примет ли общество Лободу нужно спрашивать у общества", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Лобода представила мощный клип на патриотическую песню "По-украински", быстро ворвавшуюся в ТОП-5 музыкальных видео украиноязычного YouTube. В видеоработе звезда передала боль и несокрушимость духа народа Украины.

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