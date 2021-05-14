Огневич – о сложных отношениях: ударил по лицу и ушел

Украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала, что ее первые отношения распались из-за того, что она и ее возлюбленный сильно изменились. По словам знаменитости, у нее был настоящий "итальянский" роман – однажды мужчина даже ударил по лицу артистку.

Кроме того, пара часто била посуду, когда ссорилась, поэтому такие отношения исполнительница сравнивала с итальянскими фильмами. Об этом Огневич сообщила в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он меня ударил и ушел из дома. Когда он вернулся, то я сказала: "Все, собирай чемоданы", и на этом все закончилось. Это была последняя капля. Там были и слезы, он на коленях просил извинения, но я сказала, что теперь боюсь его. Если он сделал это во время нашей ссоры, то что будет дальше", – призналась певица.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

В 2021 году стала победителем самого популярного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина". Певица выступала в образе Солнца.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Злата Огневич рассказала о своих прошлых отношениях. По словам артистки, один из ее экс-возлюбленных не смог смириться с ее насыщенным графиком, постоянными съемками и выступлениями, из-за чего они расстались.