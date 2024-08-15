Одного человека арестовали: в деле о смерти звезды 'Друзей' Мэттью Перри появились новые детали

В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появились новые резонансные подробности. Полиция впервые арестовала человека, фигурирующего в этой истории, а нескольким неназванным подозреваемым были предъявлены официальные обвинения.

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По крайней мере, такую информацию источники в правоохранительных органах предоставили телеканалу NBC News. По словам информаторов, в четверг утром, 15 августа, в Южной Калифорнии был арестован по меньшей мере один человек.

Ожидается, что вскоре федеральные прокуроры обнародуют отчет, где будут подробно изложены обвинения против арестованного и других.

Несмотря на то, что смерть актера сочли несчастным случаем, в полиции остались вопросы, откуда в организме умершего появилось смертельное количество кетамина.

В мае полиция Лос-Анджелеса заявила, что сотрудничает с федеральными органами власти, чтобы выяснить источник поступления препарата. Он используется в качестве альтернативного метода лечения депрессии.

Перри проходил курс терапии кетамином под наблюдением. Последняя задокументированная процедура состоялась более чем за неделю до рокового дня. Однако судмедэксперт определил, что количество кетамина в организме Перри на момент смерти было таким, которое обычно используется для наркоза во время операции.

Так появилась теория, что в дом знаменитости препарат кто-то принес, после чего ушел. По меньшей мере две известные женщины, знавшие Перри, засветились в этом деле.

Подругой звезды, у которой изъяли телефон и ноутбук, стала бывшая супруга скандального актера Чарли Шина, Брук Мюллер. Она сотрудничает со следствием, но отрицает, что каким-либо образом причастна к смерти актера "Друзей".

Напомним, он ушел из жизни 28 октября 2023 года в своем доме, плавая в джакузи. Тело обнаружил ассистент, вызвавший службы быстрого реагирования.

Как писал OBOZ.UA, на счету Мэттью Перри на момент смерти нашли 1 млн 596 тысяч долларов, тогда как его состояние составляло 120 млн долларов. Больше о наследии звезды – читайте здесь.

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