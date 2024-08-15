УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Одного человека арестовали: в деле о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри появились новые детали

Катерина Малай
Люди
2 минуты
306
Одного человека арестовали: в деле о смерти звезды 'Друзей' Мэттью Перри появились новые детали

В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появились новые резонансные подробности. Полиция впервые арестовала человека, фигурирующего в этой истории, а нескольким неназванным подозреваемым были предъявлены официальные обвинения.

Видео дня

По крайней мере, такую информацию источники в правоохранительных органах предоставили телеканалу NBC News. По словам информаторов, в четверг утром, 15 августа, в Южной Калифорнии был арестован по меньшей мере один человек.

Ожидается, что вскоре федеральные прокуроры обнародуют отчет, где будут подробно изложены обвинения против арестованного и других.

Несмотря на то, что смерть актера сочли несчастным случаем, в полиции остались вопросы, откуда в организме умершего появилось смертельное количество кетамина.

В мае полиция Лос-Анджелеса заявила, что сотрудничает с федеральными органами власти, чтобы выяснить источник поступления препарата. Он используется в качестве альтернативного метода лечения депрессии.

Одного человека арестовали: в деле о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри появились новые детали

Перри проходил курс терапии кетамином под наблюдением. Последняя задокументированная процедура состоялась более чем за неделю до рокового дня. Однако судмедэксперт определил, что количество кетамина в организме Перри на момент смерти было таким, которое обычно используется для наркоза во время операции.

Так появилась теория, что в дом знаменитости препарат кто-то принес, после чего ушел. По меньшей мере две известные женщины, знавшие Перри, засветились в этом деле.

Подругой звезды, у которой изъяли телефон и ноутбук, стала бывшая супруга скандального актера Чарли Шина, Брук Мюллер. Она сотрудничает со следствием, но отрицает, что каким-либо образом причастна к смерти актера "Друзей".

Напомним, он ушел из жизни 28 октября 2023 года в своем доме, плавая в джакузи. Тело обнаружил ассистент, вызвавший службы быстрого реагирования.

Одного человека арестовали: в деле о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри появились новые детали

Как писал OBOZ.UA, на счету Мэттью Перри на момент смерти нашли 1 млн 596 тысяч долларов, тогда как его состояние составляло 120 млн долларов. Больше о наследии звезды – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!