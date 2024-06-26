Бывшая Чарли Шина, употребляла наркотики. Что известно об актрисе Брук Мюллер, которая может быть причастна к смерти Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса, США, рассматривающая дело смерти американского актера сериала "Друзья" Мэттью Перри, обвиняет в причастности к гибели звезды бывшую жену скандального актера Чарли Шина, Брук Мюллер. Ее несколько раз допрашивали, но так и не арестовали.

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Как сообщает In Touch, в мае к ней домой прибыла полиция с орденом на обыск, но подозреваемую там не застали. Впоследствии правоохранители все же смогли связаться с женщиной для дачи показаний и несколько раз допрашивали, а затем изъяли в телефон и ноутбук, как возможное вещественное доказательство. Звезда утверждает, что не имеет к смерти Мэттью никакого отношения.

"Она наняла адвокатов и неоднократно встречалась со стражами порядка после того, как они пришли к ней домой с ордером на обыск. Она не очень много говорит о ситуации. Трудно сказать или точно знать, какая ее роль [в смерти Мэттью], но она настаивает на том, что не имеет к этому никакого отношения", – рассказал источнику инсайдер.

Пока официальных обвинений женщине не выдвигают. Однако подозреваемая эмоционально подавлена, а следствие может "выбить ее из колеи, независимо от того, замешана она или нет". Ранее правоохранители отмечали, что могут предъявить обвинение нескольким людям в причастности к смерти Перри.

Известно, что женщина имела разные проблемы со злоупотреблением наркотиками и несколько раз была госпитализирована. Брук Мюллер и Мэттью Перри познакомились в реабилитационном центре при лечении наркотической зависимости. "У них завязалась неожиданная дружба", – сообщил анонимный источник.

В 2022 году Перри заявлял, что на свою борьбу потратил 9 миллионов долларов, а проходил 15 курсов реабилитации. Лечение происходило с помощью кетамина, который часто используются для улучшения самочувствия при депрессии и тревожности.

К моменту смерти в крови Мэттью Перри было количество психоактивного вещества в пределах общего наркоза во время операции. Однако для правоохранителей было загадкой, откуда он получил кетамин, если годами боролся с алкоголизмом и наркоманией.

Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его смерть была признана несчастным случаем. Отчет о вскрытии, полученный журналистами в декабре, показал, что актер умер от острого действия кетамина, с другими факторами, включая утопление, ишемическую болезнь сердца и действие бупренорфина.

В декабре прошлого года судмедэксперт округа Лос-Анджелес закрыл расследование смерти Мэттью. В мае 2024 полиция Лос-Анджелеса сообщила, что после того, как специалист обнародовал свой отчет, правоохранители города начали расследование обстоятельств смерти знаменитости от передозировки.

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