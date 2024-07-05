В деле о смерти Мэттью Перри от наркотиков засветилась еще одна женщина-знаменитость. Фото
В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появились новые подробности. Расследование полиции Лос-Анджелеса по факту смертельной передозировки кетамина обнаружило возможную причастность к трагедии еще одной известной подруги актера.
Как пишет InTouch, она не была с другом в его последний день жизни, однако могла быть его поставщиком. По словам источника издания, Перри и его известная подруга были "ходячими аптеками".
Утверждается, что они часто говорили о своих зависимостях, борьбе с ними и личной жизни. Более того, полиция нашла фото актера с неназванной знаменитостью в офисе врача, который выписывает кетамин.
Источник считает, что Мэттью и его подруга могли "помогать" друг другу, делясь контактами знакомых врачей, когда их запасы запрещенных веществ заканчивались.
Имя второй фигурантки дела еще не раскрывают, но это всего лишь вопрос времени. В конце июня в СМИ просочилась информация, что с Перри в тот роковой день могла быть другая знаменитость, личность которой через несколько дней была рассекретена.
Подругой актера, у которой изъяли телефон и ноутбук, стала бывшая супруга скандального актера Чарли Шина, Брук Мюллер. Она сотрудничает со следствием, но отрицает, что каким-либо образом причастна к смерти звезды "Друзей".
Напомним, актер преждевременно ушел из жизни 28 октября 2023 года в своем доме, плавая в джакузи. Его тело обнаружил ассистент, вызвавший службы быстрого реагирования.
Как писал OBOZ.UA, на счету Мэттью Перри на момент смерти нашли 1 млн 596 тысяч долларов, тогда как его 120 млн долларов. Больше о наследии звезды – читайте здесь.
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