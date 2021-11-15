Одна из самых популярных моделей 90-х поразила фигурой в 52 года. Фото

Одна из самых роскошных и популярных моделей 90-х годов Хелена Кристенсен поразила фанатов своей фигурой в откровенном боди. 52-летняя знаменитость похвасталась стройными ногами и подтянутой грудью.

Обычные и звездные подписчики супермодели оценили эротическую фотосессию, которую автор выложила на свою страницу в Instagram. Многие из них вдохновились телом манекенщицы и выразили ей свой восторг в комментариях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хелена позировала перед высоким зеркалом в сексуальном боди с длинными рукавами. Пикантности образу добавили обнаженные стройные ноги блогера и глубокое декольте, продемонстрировавшее упругую грудь звезды.

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Качество тела 52-летней матери так поразило комментаторов, что они забросали фотографию сотнями одобрительных отзывов. "Как человек может быть насколько невероятным?", "Теперь я еще раз подумаю перед тем, как есть сырные снеки на ужин", "Богоподобная!", – написали подписчики.

Отдельно хочется отметить прическу супермодели, удостоившейся целой порции восторженных комментариев. Кристенсен распустила свои длинные и густые волосы шоколадного цвета, позволив им падать на плечи легкими локонами.

Отметим, что в 1887 году модель выиграла престижный конкурс красоты "Мисс Дания", что в будущем позволило ей стать одним из самых известных "ангелов" бренда белья Victoria's Secret и в 1994 году получить звание "Самой красивой женщины", по версии известного в те времена календаря Pirelli.

Кроме этого, клип с участием Хелены на песню Криса Айзака "Wicked game" в 1989 году сделал из 21-летней датчанки не только красавицу-модель, но и эротическую мечту многих мужчин. Видео было признано самым сексуальным музыкальным видеоклипом всех времен и народов.

Также OBOZREVATEL рассказывал о модели, которую постоянно удаляют из социальных сетей. Пользователи убеждены, что ее полностью "переделали" пластические хирурги.