Один снимается в оккупированном Мариуполе, другой лжет о 'войне с НАТО': Минкульт внес в 'черный список' новых артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в свой "черный список" еще двух российских знаменитостей – актеров Виктора Бабака и Кирилла Кузнецова. Теперь они числятся среди других 216 человек, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны.

Об этом идет речь в приказах Минкультуры. Причиной внесения актеров в этот список является их упорная поддержка путинского режима и пропаганда агрессии в отношении Украины, а также оккупационной политики Кремля и империалистических нарративов.

Виктор Бабак – уроженец Латвии. Он известен ролями в сериалах "Невский", "СашаТаня", а также многих пропагандистских проектах. Путинист систематически публикует в своих социальных сетях антиукраинские материалы. В частности, актер продвигает в массы абсурдные нарративы о "нападении НАТО", "Россия воюет с Америкой", "Россия – великая и непобедимая" и т.д.

Также Бабак принимал участие в пропагандистском концерте ко Дню народного единства РФ в 2022 году.

Между тем Кирилл Кузнецов также радостно снимается в проектах, которые спонсирует Кремль ради зомбирования населения. В частности, он играет в позорном фильме "20/23", который снимается в оккупированном Россией многострадальном Мариуполе. Кроме того, Кузнецов принимал участие в концерте "Слава защитникам отечества" в феврале 2023 года.

Как писал OBOZ.UA ранее, в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, также были внесены два российских артиста – актер Алексей Кравченко и певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman. Подробности – по ссылке.

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